Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın Ayrılık Nedeni Belli Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
07.02.2026 - 16:46

Kubilay Aka’nın Hafsanur Sancaktutan'la ayrılık sinyali olarak yorumlanan paylaşımı sonrası Ece Erken ikilinin ayrılık nedeniyle ilgili iddiada bulundu. Erken, Aka’nın geçmişte aşk yaşadığı isim ile yeniden görüştüğünü iddia etti.

Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka cephesinde işler epey karışık.

Uzun süredir dolu dizgin devam eden ilişkileriyle sık sık gündeme gelen ikili, bu kez ayrılık iddialarıyla magazin manşetlerine taşındı. Sosyal medya hamleleri, silinen fotoğraflar ve Kubilay Aka’nın “aşk acısı” olarak yorumlanan story’si kafaları iyice karıştırdı.

Hafsanur Sancaktutan’ın Instagram hesabından Kubilay Aka ile olan fotoğraflarını kaldırmasının ardından ayrılık iddiaları doğmuştu.

İddiaların hemen ardından Kubilay Aka’nın Instagram story’sinde paylaştığı şarkı, sosyal medyada olay oldu.

Detaylardan bahsetmiştik:

TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programında ikilinin ilişkisi masaya yatırıldı. Programda, çiftin ayrılık nedeniyle ilgili iddialarda bulunuldu.

