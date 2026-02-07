Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın Ayrılık Nedeni Belli Oldu
Kubilay Aka’nın Hafsanur Sancaktutan'la ayrılık sinyali olarak yorumlanan paylaşımı sonrası Ece Erken ikilinin ayrılık nedeniyle ilgili iddiada bulundu. Erken, Aka’nın geçmişte aşk yaşadığı isim ile yeniden görüştüğünü iddia etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka cephesinde işler epey karışık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programında ikilinin ilişkisi masaya yatırıldı. Programda, çiftin ayrılık nedeniyle ilgili iddialarda bulunuldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın