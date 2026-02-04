Hafsanur Sancaktutan'la Ayrılan Kubilay Aka'nın Aşk Acısı Sosyal Medyaya Damga Vurdu!
Magazinin gözde çiftlerinden Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka hakkında ortaya atılan ayrılık iddiaları gündemdeki sıcaklığını korurken, Aka’dan gelen bir paylaşım kafaları iyice karıştırdı. Sosyal medyada yapılan küçük bir hamlenin ardından bu kez şarkı sözleri konuşulmaya başladı. Aka’nın Instagram story’sinde paylaştığı parça, ayrılık söylentilerini daha da alevlendirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Magazinin son dönemde en çok konuşulan çiftlerinden Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka cephesinde bu kez işler karışık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kubilay Aka'nın profilinde Hafsanur Sancaktutan'la fotoğraflarını kaldırmadığı görülürken kendisinin "aşk acısı" paylaşımı dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın