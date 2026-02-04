onedio
Hafsanur Sancaktutan'la Ayrılan Kubilay Aka'nın Aşk Acısı Sosyal Medyaya Damga Vurdu!

Ecem Dalgıçoğlu
04.02.2026 - 11:41

Magazinin gözde çiftlerinden Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka hakkında ortaya atılan ayrılık iddiaları gündemdeki sıcaklığını korurken, Aka’dan gelen bir paylaşım kafaları iyice karıştırdı. Sosyal medyada yapılan küçük bir hamlenin ardından bu kez şarkı sözleri konuşulmaya başladı. Aka’nın Instagram story’sinde paylaştığı parça, ayrılık söylentilerini daha da alevlendirdi.

Magazinin son dönemde en çok konuşulan çiftlerinden Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka cephesinde bu kez işler karışık.

Reklam çekiminde tanıştıktan sonra arkadaşlıkları aşka dönüşen ve yaklaşık 1 yılı aşkın süredir birlikte olan ikili hakkında ayrılık iddiaları gündeme bomba gibi düştü. 

İkili, ilişkilerini göz önünde yaşamayı tercih etmiş; romantik jestleri, birlikte çıktıkları seyahatler ve sosyal medyada verdikleri samimi pozlarla beğeni toplamıştı.

Her şey yolunda gidiyor gibi görünürken, Hafsanur Sancaktutan’ın sosyal medya hamlesi soru işaretlerini beraberinde getirdi. Sancaktutan’ın Aka ile olan fotoğraflarını hesabından kaldırması, “Ayrıldılar mı?” sorularını gündeme taşıdı. Üstelik Aka’nın profilinde fotoğrafların hala duruyor olması, ikili arasında bir kırgınlık yaşanmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Detaylardan bahsetmiştik:

Kubilay Aka'nın profilinde Hafsanur Sancaktutan'la fotoğraflarını kaldırmadığı görülürken kendisinin "aşk acısı" paylaşımı dikkat çekti.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

