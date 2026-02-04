Selena'nın Müstesna'sı Parla Şenol'dan Çocuk Oyuncular Hakkında İtiraf!
Bir döneme damga vuran ve hala nostalji rüzgarı estiren Selena, bu kez yıllar sonra gelen bir açıklamayla gündeme geldi. Dizide Müstesna karakterine hayat veren Parla Şenol’un yaptığı samimi yorumlar, sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti.
2006–2009 yılları arasında yayınlanan, yayınlandığı dönemde özellikle çocukların ve gençlerin favorisi haline gelen Selena, aradan geçen yıllara rağmen hala konuşulmaya devam ediyor.
Dizide Müstesna karakterine hayat veren Parla Şenol, Selena setiyle ilgili açıklamalarıyla gündemi hareketlendirdi.
