İngilizce Seviyesiyle İlgili Soruya Hande Erçel'den Kapak Gibi Cevap!

Oyunculuğu, güzelliği ve stil hamleleriyle adından söz ettiren Erçel, bu aralar yine radarımızda. Güzelliğiyle dikkat çektiği ilk yılların ardından oyunculuk kariyerinde sağlam adımlar atan Hande Erçel, yer aldığı diziler ve dijital projelerle geniş bir hayran kitlesi oluşturmayı başardı. Yurt dışında da ilgi gören projeleri, global markalarla yaptığı iş birlikleri ve kırmızı halı görünümleriyle artık sadece Türkiye’de değil, uluslararası alanda da konuşulan bir isim oldu.