Grammy Kırmızı Halısına Chappell Roan’ın Tarzı Damga Vurdu!

Grammy Kırmızı Halısına Chappell Roan'ın Tarzı Damga Vurdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
03.02.2026 - 16:01

Müzik dünyasının en prestijli gecelerinden biri olan Grammy Ödülleri, bu yıl da yalnızca kazananlarıyla değil, kırmızı halıda yaşanan iddialı anlarla gündeme damga vurdu. 68’incisi düzenlenen Grammy gecesinde ünlü isimler adeta sınırları zorlayan stilleriyle boy gösterirken, bazı görünümler ödüllerin bile önüne geçti. Gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri de Chappell Roan oldu.

Magazin dünyasının merak edilen ödül törenlerinden Grammy'lerin 68.'si geçtiğimiz gün gerçekleşti.

Magazin dünyasının merak edilen ödül törenlerinden Grammy'lerin 68.'si geçtiğimiz gün gerçekleşti.

Müzik dünyasının Oscar’ı olarak anılan bu prestijli tören, sadece ödülleriyle değil, kırmızı halı anlarıyla da adeta podyuma dönüştü. Los Angeles’ta gerçekleşen 2026 Grammy gecesinde dünya çapında pop yıldızları, iddialı stillerle objektiflere poz verdi. Ünlü isimler arasındaki moda yarışında, cesur tercihler gündeme damga vurdu.

Bu yılın Grammy Ödülleri töreni kırmızı halıda sergilenen iddialı görünümlerle konuşuldu.

Bu yılın Grammy Ödülleri töreni kırmızı halıda sergilenen iddialı görünümlerle konuşuldu.

Yıldızların şıklık yarışında olduğu gecede, sanatçılar sadece ödülleriyle değil, aynı zamanda moda tercihleriyle de gündem oldu.

Grammy gecesinin en çok konuşulan isimlerinden biri de Chappell Roan oldu. Son dönemde en dikkat çeken figürlerinden biri haline gelen Roan; bordo renkli, transparan ve oldukça cesur bir Mugler tasarımıyla kırmızı halıya çıktı. Bu özel elbise, Thierry Mugler’ın 1998 ilkbahar/yaz couture koleksiyonundan ilham alınarak modernize edildi ve Roan’ın kıyafetindeki detaylar dikkat çekti.

Roan, 2026’da da Grammy’de “Record of the Year” ve “Best Pop Solo Performance” gibi önemli kategorilerde aday olarak yer aldı.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Emre Keskin

bazı şeyleri karıştırıyor artık insanoğlu

ikigai

Bu ne ya, çok kötü tarz derken neyin tarzı ¿ Memitolar fora 🤢