Grammy Kırmızı Halısına Chappell Roan’ın Tarzı Damga Vurdu!

Yıldızların şıklık yarışında olduğu gecede, sanatçılar sadece ödülleriyle değil, aynı zamanda moda tercihleriyle de gündem oldu.

Grammy gecesinin en çok konuşulan isimlerinden biri de Chappell Roan oldu. Son dönemde en dikkat çeken figürlerinden biri haline gelen Roan; bordo renkli, transparan ve oldukça cesur bir Mugler tasarımıyla kırmızı halıya çıktı. Bu özel elbise, Thierry Mugler’ın 1998 ilkbahar/yaz couture koleksiyonundan ilham alınarak modernize edildi ve Roan’ın kıyafetindeki detaylar dikkat çekti.

Roan, 2026’da da Grammy’de “Record of the Year” ve “Best Pop Solo Performance” gibi önemli kategorilerde aday olarak yer aldı.