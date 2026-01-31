Tekne Kazasında Ölümden Dönen Vuslat Doğan Sabancı Uzun Süre Sonra Ortaya Çıktı!
Yunanistan’da geçirdiği tekne kazası sonrası ölümden dönen ve Amerika’da geçirdiği ameliyatlarla uzun bir tedavi sürecinden geçen Vuslat Doğan Sabancı, uzun bir aranın ardından ilk kez görüntülendi. Sabancı, Tarkan konserinde ortaya çıktı.
Yunanistan’ın Leros Adası açıklarında Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos 2023’te tatilleri sırasında feci bir tekne kazası geçirdi.
Tekne kazasının ardından uzun bir iyileşme süreci geçiren çiftten şaşırtan bir haber geldi: Vuslat Doğan Sabancı ile Ali Sabancı, 29 yıllık evliliklerini sonlandırdıklarını açıkladı.
Uzun süre sonra Tarkan konserinde ilk kez görüntülenen Vuslat Doğan Sabancı kameralara yakalandı.
