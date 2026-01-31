onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Tekne Kazasında Ölümden Dönen Vuslat Doğan Sabancı Uzun Süre Sonra Ortaya Çıktı!

Tekne Kazasında Ölümden Dönen Vuslat Doğan Sabancı Uzun Süre Sonra Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.01.2026 - 15:50

Yunanistan’da geçirdiği tekne kazası sonrası ölümden dönen ve Amerika’da geçirdiği ameliyatlarla uzun bir tedavi sürecinden geçen Vuslat Doğan Sabancı, uzun bir aranın ardından ilk kez görüntülendi. Sabancı, Tarkan konserinde ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yunanistan’ın Leros Adası açıklarında Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos 2023’te tatilleri sırasında feci bir tekne kazası geçirdi.

Yunanistan’ın Leros Adası açıklarında Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos 2023’te tatilleri sırasında feci bir tekne kazası geçirdi.

Botları kayalıklara çarparak devrilen çift, çocuklarıyla birlikte şiddetli çarpmanın ardından sağlık ekiplerince önce Bodrum’a sonra da İstanbul’a ambulans uçakla sevk edildi. Kaza sonrası Ali Sabancı’nın çok sayıda ameliyat geçirdiği, Vuslat Doğan Sabancı’nın ise yüzü dahil ciddi yaralanmalar aldığı ortaya çıktı. Görgü tanıkları kazanın saniyeler içinde gerçekleştiğini ve aile için “ölümden dönmek” ifadesinin tam anlamıyla gerçekleştiğini dile getirdi.

Detaylardan bahsetmiştik:

Tekne kazasının ardından uzun bir iyileşme süreci geçiren çiftten şaşırtan bir haber geldi: Vuslat Doğan Sabancı ile Ali Sabancı, 29 yıllık evliliklerini sonlandırdıklarını açıkladı.

Tekne kazasının ardından uzun bir iyileşme süreci geçiren çiftten şaşırtan bir haber geldi: Vuslat Doğan Sabancı ile Ali Sabancı, 29 yıllık evliliklerini sonlandırdıklarını açıkladı.

1996’da dünyaevine giren ve Türkiye’nin en güçlü ailelerinden iki ismini bir araya getiren birliktelik, paylaştıkları ortak mesajla bitirildi. Çift, kazanın ilişkilerinde zor bir dönem başlattığını belirterek “Başlarda bu olay bizi daha da yakınlaştıracak sandık, ama olmadı” ifadelerini kullandı.

Uzun süre sonra Tarkan konserinde ilk kez görüntülenen Vuslat Doğan Sabancı kameralara yakalandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın