Tarkan'ın Neden "Megastar" Olarak Anıldığını Kanıtlayan X Kullanıcıları

“Tarkan’a neden megastar deniyor, bizim ülke dışında tanınmıyor bile” ifadelerinin yer aldığı paylaşım kısa sürede büyük tepki çekerken, kullanıcılar bu yoruma Megastar’ın yıllara yayılan başarılarını hatırlatarak yanıt verdi.

Söz konusu tweet’in ardından sosyal medya kullanıcıları adeta arşive daldı. Kullanıcılar, Tarkan’ın yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası alanda da dikkat çeken başarılara imza attığını hatırlattı.

Özellikle 5 Mayıs 1999’da Monaco’da düzenlenen World Music Awards töreni yeniden gündeme geldi. Tarkan, bu törende “Dünyanın En Çok Satan Türk Sanatçısı (World’s Best-Selling Turkish Artist)” unvanıyla ödüle layık görülmüş, bu başarıyla ve satış rakamlarıyla uluslararası alanda öne çıkan ilk Türk sanatçılardan biri olmuştu. Bu paylaşımlar, “Megastar” unvanının boşuna verilmediğini bir kez daha gözler önüne serdi.