Tarkan'ın Neden "Megastar" Olarak Anıldığını Kanıtlayan X Kullanıcıları

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.01.2026 - 15:15

Yıllardır sahnedeki enerjisi, hit şarkıları ve pop müzikte açtığı yollarla “Megastar” unvanını sonuna kadar hak eden Tarkan, bu kez sosyal medyada açılan bir tartışmayla yeniden gündeme geldi. “Tarkan’a neden megastar deniyor, ülke dışında tanınmıyor bile” şeklinde atılan bir tweet kısa sürede tepki toplarken, kullanıcılar Megastar’ın uluslararası başarılarını tek tek hatırlattı.

Enerjisi ve unutulmaz şarkılarıyla dünya çapında tanınan Megastar Tarkan’ın adı, X’te atılan bir tweetle sosyal medya gündemine oturdu.

Tarkan’a neden megastar deniyor, bizim ülke dışında tanınmıyor bile” ifadelerinin yer aldığı paylaşım kısa sürede büyük tepki çekerken, kullanıcılar bu yoruma Megastar’ın yıllara yayılan başarılarını hatırlatarak yanıt verdi.

Söz konusu tweet’in ardından sosyal medya kullanıcıları adeta arşive daldı. Kullanıcılar, Tarkan’ın yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası alanda da dikkat çeken başarılara imza attığını hatırlattı. 

Özellikle 5 Mayıs 1999’da Monaco’da düzenlenen World Music Awards töreni yeniden gündeme geldi. Tarkan, bu törende “Dünyanın En Çok Satan Türk Sanatçısı (World’s Best-Selling Turkish Artist)” unvanıyla ödüle layık görülmüş, bu başarıyla ve  satış rakamlarıyla uluslararası alanda öne çıkan ilk Türk sanatçılardan biri olmuştu. Bu paylaşımlar, “Megastar” unvanının boşuna verilmediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Tepki çeken tweet böyleydi 👇🏻

twitter.com

Söz konusu tweete gelen tepkileri de şöyle bırakalım 👇🏻

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
Yediden yetmişe, Türkiye'nin dört bir yanından sevenlerini ve birçok ünlüyü bir araya getiren Tarkan konserinde Sabancı ailesi de "Tarkan" bandanalarıyla boy gösterdi.

twitter.com

Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
