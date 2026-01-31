Tarkan'ın Neden "Megastar" Olarak Anıldığını Kanıtlayan X Kullanıcıları
Yıllardır sahnedeki enerjisi, hit şarkıları ve pop müzikte açtığı yollarla “Megastar” unvanını sonuna kadar hak eden Tarkan, bu kez sosyal medyada açılan bir tartışmayla yeniden gündeme geldi. “Tarkan’a neden megastar deniyor, ülke dışında tanınmıyor bile” şeklinde atılan bir tweet kısa sürede tepki toplarken, kullanıcılar Megastar’ın uluslararası başarılarını tek tek hatırlattı.
Enerjisi ve unutulmaz şarkılarıyla dünya çapında tanınan Megastar Tarkan’ın adı, X’te atılan bir tweetle sosyal medya gündemine oturdu.
Tepki çeken tweet böyleydi 👇🏻
Söz konusu tweete gelen tepkileri de şöyle bırakalım 👇🏻
Yediden yetmişe, Türkiye'nin dört bir yanından sevenlerini ve birçok ünlüyü bir araya getiren Tarkan konserinde Sabancı ailesi de "Tarkan" bandanalarıyla boy gösterdi.
