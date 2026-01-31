onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Tarkan Konserinde Talihsiz Sahne Kazası: "Her Şeyin Bir İlki Vardır!"

Tarkan Konserinde Talihsiz Sahne Kazası: "Her Şeyin Bir İlki Vardır!"

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.01.2026 - 12:39

Sahnedeki enerjisi, dansları ve seyirciyle kurduğu iletişimle her konseri ayrı bir şölene dönüştüren Tarkan, 30 Ocak akşamı da sevenleriyle buluştu. Megastar’ın temposu bu kez sahnede küçük bir kazaya yol açtı; dans ederken elinden fırlayan mikrofon ve ardından yaptığı esprili açıklama geceye damga vurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tarkan, 7 yıl aradan sonra İstanbul’da verdiği konserlerle resmen hasreti bitirdi.

Tarkan, 7 yıl aradan sonra İstanbul’da verdiği konserlerle resmen hasreti bitirdi.

Yıllardır sahnedeki enerjisi, bitmeyen temposu ve dakikalarca süren danslarıyla konserlerini adeta bir şölene çeviren Tarkan, her performansında hayranlarına unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Salonları dolduran binlerce kişiye ve sosyal medyada konserden paylaşılan kesitlerle bir kez daha herkesi kendine hayran bırakan Tarkan, yine çok konuşulacak bir konsere imza attı.

30 Ocak akşamı İstanbul'daki sevenleriyle buluşan Tarkan bu sefer sahnede yaşadığı ufak kazayla adından bahsettirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın