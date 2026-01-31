Tarkan Konserinde Talihsiz Sahne Kazası: "Her Şeyin Bir İlki Vardır!"
Sahnedeki enerjisi, dansları ve seyirciyle kurduğu iletişimle her konseri ayrı bir şölene dönüştüren Tarkan, 30 Ocak akşamı da sevenleriyle buluştu. Megastar’ın temposu bu kez sahnede küçük bir kazaya yol açtı; dans ederken elinden fırlayan mikrofon ve ardından yaptığı esprili açıklama geceye damga vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tarkan, 7 yıl aradan sonra İstanbul’da verdiği konserlerle resmen hasreti bitirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
30 Ocak akşamı İstanbul'daki sevenleriyle buluşan Tarkan bu sefer sahnede yaşadığı ufak kazayla adından bahsettirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın