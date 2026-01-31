onedio
Hayatını Kaybeden Fatih Ürek'in Geçmişteki "Yalnızım" Çıkışı Yürek Burktu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.01.2026 - 09:59

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fatih Ürek’in vefatı, sanat dünyasında derin bir boşluk yarattı. Sahnedeki enerjisi, neşesi ve renkli kişiliğiyle hafızalara kazınan Ürek’in ardından, geçmişte yaptığı 'yalnızlık' vurgusu yürekleri burktu.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fatih Ürek’in vefatı, sanat camiası ve sevenlerini yasa boğdu.

Hastane tarafından yapılan resmi açıklamada bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan Ürek'in tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybettiği belirtildi. Açıklamada, sanatçının sağlık durumunun son günlerde ağırlaştığı ve doktorların uzun süre kontrol altında tutmaya çalıştığı ifade edildi. Acı haberin duyulmasının ardından birçok ünlü isim ve hayranı taziye mesajları paylaştı.

Fatih Ürek’in vefatının ardından, geçmişte yaptığı duygusal açıklamaları yeniden gündeme geldi.

Fatih Ürek'in "Ben çok yalnız bir adamım" sözleri dikkat çekti.

