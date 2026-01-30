Ali Sunal'dan Babası Kemal Sunal'la İlgili Duygulandıran İtiraf!

Hababam Sınıfı, Tosun Paşa, Süt Kardeşler, Çöpçüler Kralı ve Şaban Oğlu Şaban gibi sayısız filmle milyonları güldüren usta oyuncu, aynı zamanda toplumun her kesiminden izleyiciye dokunmayı başardı. 3 Temmuz 2000 yılında aramızdan ayrılan Kemal Sunal, vefatının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala televizyon ekranlarında, evlerde ve kalplerde yaşamaya devam ediyor.

Usta oyuncunun oğlu Ali Sunal ise yıllar içinde kendi oyunculuk yolculuğunu inşa eden, sahne ve ekranlarda sevilen bir isim haline geldi.