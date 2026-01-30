onedio
Ali Sunal'dan Babası Kemal Sunal'la İlgili Duygulandıran İtiraf!

Ecem Dalgıçoğlu
30.01.2026 - 14:54

Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal, arkasında sadece unutulmaz filmler değil, milyonların kalbinde hala taze kalan bir miras bıraktı. Yıllar geçse de filmleri her kuşaktan izleyiciyle buluşmaya devam ederken, bu mirasın en yakın tanıklarından biri olan oğlu Ali Sunal’ın yaptığı son açıklama, izleyenleri duygulandırdı.

Yeşilçam denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Kemal Sunal, canlandırdığı unutulmaz karakterlerle Türk sinemasında silinmez bir iz bıraktı.

Hababam Sınıfı, Tosun Paşa, Süt Kardeşler, Çöpçüler Kralı ve Şaban Oğlu Şaban gibi sayısız filmle milyonları güldüren usta oyuncu, aynı zamanda toplumun her kesiminden izleyiciye dokunmayı başardı. 3 Temmuz 2000 yılında aramızdan ayrılan Kemal Sunal, vefatının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala televizyon ekranlarında, evlerde ve kalplerde yaşamaya devam ediyor.

Usta oyuncunun oğlu Ali Sunal ise yıllar içinde kendi oyunculuk yolculuğunu inşa eden, sahne ve ekranlarda sevilen bir isim haline geldi.

Ancak ne zaman konu Kemal Sunal’a gelse, Ali Sunal’ın sözleri ister istemez duygusal bir yere evriliyor.

