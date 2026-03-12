Meteoroloji'den 24 Saat Uyarısı: Kar Yağışı İçin Kritik Tarih Verildi, Sıcaklıklar Çakılıyor!
Türkiye genelinde bugün güneşli ve açık bir hava hakim olsa da Meteoroloji’den kışın geri dönüşüne dair kritik bir uyarı geldi. Yarından itibaren batıda bahar havası sürerken, doğu illerinde kar yağışı ve dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başlayacak. İşte kar alarmı verilen o iller ve 5 günlük hava tahmini.
Türkiye genelinde bugün sakin ve az bulutlu bir hava etkisini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarından itibaren değişecek hava dengeleri konusunda vatandaşları uyardı.
