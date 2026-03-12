Meteoroloji'den 24 Saat Uyarısı: Kar Yağışı İçin Kritik Tarih Verildi, Sıcaklıklar Çakılıyor!

Güncel tahmin raporuna göre, bugün ülke genelinde herhangi bir yağış beklenmiyor. Özellikle batı bölgelerinde güneşli ve mevsim normallerinde bir gün yaşanırken, yurdun doğu kesimlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Gece ve sabahın ilk ışıklarında ise iç kesimlerde buzlanma, don ve yer yer sis hadiselerine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Ancak bu durgun hava yerini kısa süre içinde sert bir kış dalgasına bırakacak. Yarın itibarıyla Ağrı, Muş, Bitlis, Hakkari ve Van hattında kar yağışının başlaması öngörülüyor. Cumartesi günü ise bu yağışların şiddetini artırarak bölge genelinde hem sağanak hem de yoğun kar şeklinde yayılması bekleniyor. Hafta sonu planı yapanlar için sıcaklıkların hızla düşeceği ve kış koşullarının Doğu Anadolu’da yeniden sertleşeceği bildirildi. Kar yağışının hafta sonu boyunca etkisini artırarak devam edeceği tahmin ediliyor.