onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Meteoroloji'den 24 Saat Uyarısı: Kar Yağışı İçin Kritik Tarih Verildi, Sıcaklıklar Çakılıyor!

Meteoroloji'den 24 Saat Uyarısı: Kar Yağışı İçin Kritik Tarih Verildi, Sıcaklıklar Çakılıyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.03.2026 - 08:05

Türkiye genelinde bugün güneşli ve açık bir hava hakim olsa da Meteoroloji’den kışın geri dönüşüne dair kritik bir uyarı geldi. Yarından itibaren batıda bahar havası sürerken, doğu illerinde kar yağışı ve dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başlayacak. İşte kar alarmı verilen o iller ve 5 günlük hava tahmini.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye genelinde bugün sakin ve az bulutlu bir hava etkisini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarından itibaren değişecek hava dengeleri konusunda vatandaşları uyardı.

Türkiye genelinde bugün sakin ve az bulutlu bir hava etkisini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarından itibaren değişecek hava dengeleri konusunda vatandaşları uyardı.

Güncel tahmin raporuna göre, bugün ülke genelinde herhangi bir yağış beklenmiyor. Özellikle batı bölgelerinde güneşli ve mevsim normallerinde bir gün yaşanırken, yurdun doğu kesimlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Gece ve sabahın ilk ışıklarında ise iç kesimlerde buzlanma, don ve yer yer sis hadiselerine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Ancak bu durgun hava yerini kısa süre içinde sert bir kış dalgasına bırakacak. Yarın itibarıyla Ağrı, Muş, Bitlis, Hakkari ve Van hattında kar yağışının başlaması öngörülüyor. Cumartesi günü ise bu yağışların şiddetini artırarak bölge genelinde hem sağanak hem de yoğun kar şeklinde yayılması bekleniyor. Hafta sonu planı yapanlar için sıcaklıkların hızla düşeceği ve kış koşullarının Doğu Anadolu’da yeniden sertleşeceği bildirildi. Kar yağışının hafta sonu boyunca etkisini artırarak devam edeceği tahmin ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın