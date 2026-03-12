onedio
Kıvanç Tatlıtuğ'un Çiğ Sarısı İmajını Tanıttığı Fotoğraflardaki Kombininin Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.03.2026 - 08:27

Yeni saç rengiyle gündeme gelen Kıvanç Tatlıtuğ’un “artist” pozları sosyal medyayı salladı. Ancak dikkat çeken tek şey imajı değildi... Ünlü oyuncunun pozlarındaki kombinin fiyatı da ortaya çıkınca dudaklar uçukladı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Türkiye’nin en karizmatik oyuncularından biri olarak gösterilen Kıvanç Tatlıtuğ, yıllardır hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen isimler arasında yer alıyor.

Kariyeri boyunca sayısız başarılı projede yer alan Tatlıtuğ’u en son ekranların çok konuşulan yapımlarından Aile dizisinde, Serenay Sarıkaya'yla beraber izlemiştik.

Hayatımıza ilk girdiği günden beri yakışıklılığıyla kalpleri çalan Tatlıtuğ, eşine aşkı, oğluna düşkünlüğüyle 'Türkiye'nin en yakışıklı adamı' ünvanına hayranlık uyandıracak başka başka detaylar eklemeye devam etti. 

Fakat geçtiğimiz günlerde bambaşka bir detayla dikkat çekmişti. Uzun süredir sarı tonlarında kullandığı saçlarını daha açık ve oldukça iddialı bir sarıya boyatan Tatlıtuğ’un yeni görüntüsü sosyal medyada kısa sürede gündem olmuş, pek de beğenilmemişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tatlıtuğ’un yeni “çiğ sarısı” imajını ilk paylaşan kişi ise eşi Başak Dizer'di.

Ünlü stil danışmanı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eşinin fotoğraflarını “Artist misin?” notuyla yayınlamıştı. 

Paylaşımdaki detaylardan bir diğeri ise Tatlıtuğ’un stilinin adeta Başak Dizer imzası taşımasıydı. Ünlü oyuncunun “artist” pozlarındaki kombinin fiyatı ortaya çıkınca sosyal medyada ikinci bir gündem daha oluştu.

Fotoğraflarda yer alan parçalar ve fiyatları şöyle:

  • Güneş gözlüğü: Burberry — 15.820 TL

  • Ceket: Miu Miu — 347.500 TL

  • Tişört: John Varvatos — yaklaşık 5.000 TL

Bu parçaların toplamı yaklaşık 368.320 TL ediyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni imajı kadar, o pozlardaki kombinin fiyatı da sosyal medyada “dudak uçuklattı' desek yalan olmaz. Yakışır Tatlıtuğ'umuza demek lazım herhalde!

