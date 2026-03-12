onedio
Düşük Reytingler Bitirmişti: Sahipsizler Oyuncusu Reyting Kurbanı Olmadıklarını Açıkladı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.03.2026 - 09:27

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, geçtiğimiz günlerde final yapmıştı. Çarşamba akşamı yayınlanan Sahipsizler için düşük reytingler nedeniyle final kararı alınırken dizide rol alan Enes Koçak, reyting kurbanı olmadıklarını açıkladı.

KAYNAK: Muhabir Online

Sahipsizler dizisi final yaparak ekranlara veda etmişti.

Sahipsizler dizisi final yaparak ekranlara veda etmişti.

2. sezonuyla ekrana gelen dizi televizyonun en yoğun günlerinden çarşamba akşamı yayınlanıyordu. Eşref Rüya, Yeraltı ve Kuruluş Orhan'ın karşısında reyting kaybeden dizi için final kararı alınırken dizinin Yusuf'u Enes Koçak, bilinenin aksine reyting kurbanı olmadıklarını '5 reytingle biten dizi bence reyting kurbanı değil' sözleriyle açıkladı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
