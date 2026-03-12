onedio
Çamaşırları Devamlı Kısa Programda Yıkayanlara Kritik Uyarı

Metehan Bozkurt
12.03.2026 - 10:11

Çamaşır makinelerindeki hızlı programlar zamandan tasarruf sağlasa da uzmanlara göre bu ayarın sürekli kullanılması bazı hijyen sorunlarına yol açabiliyor. Özellikle lekeli veya yoğun kirli çamaşırlarda kısa programın yeterli temizlik sağlamadığı belirtiliyor. Uzmanlar, yanlış kullanımın hem çamaşırların hem de makinenin performansını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor.

Çamaşır makinelerinde bulunan “kısa program” ya da “hızlı yıkama” ayarı genellikle 15 ila 30 dakika arasında çalışan, hafif kirli çamaşırlar için tasarlanmış bir yıkama seçeneğidir.

Ancak uzmanlara göre bu programın sürekli tercih edilmesi beklenmedik sorunlara neden olabilir.

En önemli sorunlardan biri, yıkama süresinin kısa olması nedeniyle çamaşırların tam anlamıyla temizlenememesi. Kısa programlar genellikle daha az su, daha düşük sıcaklık ve daha kısa tambur hareketiyle çalıştığı için yoğun kir, yağ ve lekeleri çıkarmakta yetersiz kalabiliyor. Bu nedenle haftalık birikmiş çamaşırlar veya havlu, çarşaf gibi tekstiller için standart ya da uzun programların tercih edilmesi öneriliyor.

Uzmanların dikkat çektiği bir diğer nokta ise deterjan kalıntısı ve kötü koku riski.

Normal yıkama programlarına göre daha kısa sürede gerçekleşen durulama işlemi, bazı durumlarda deterjanın kumaşlardan tamamen arınmasını engelleyebiliyor. Bu durum zamanla çamaşırlarda kalıntı birikmesine ve istenmeyen kokuların oluşmasına yol açabiliyor. 

Hijyen konusu da önemli bir tartışma başlığı. Bilimsel çalışmalar, çamaşır makinelerinde bakteri ve mantarların yaşayabildiğini ve bazı durumlarda yıkama sırasında tamamen ortadan kaldırılamadığını gösteriyor. Özellikle düşük sıcaklık ve kısa süreli yıkamalar bu mikroorganizmaların hayatta kalma ihtimalini artırabiliyor. 

Uzmanlar kısa programın tamamen yanlış olmadığını, ancak doğru koşullarda kullanılması gerektiğini vurguluyor. Bu ayar az sayıda, hafif kirli ve kısa süre giyilmiş kıyafetleri hızlıca tazelemek için uygun görülüyor. Buna karşılık yoğun kirli çamaşırlar, spor kıyafetleri, havlular ve yatak çarşafları için daha uzun ve yüksek sıcaklıkta çalışan programların tercih edilmesi öneriliyor.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
