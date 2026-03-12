Çamaşırları Devamlı Kısa Programda Yıkayanlara Kritik Uyarı

Normal yıkama programlarına göre daha kısa sürede gerçekleşen durulama işlemi, bazı durumlarda deterjanın kumaşlardan tamamen arınmasını engelleyebiliyor. Bu durum zamanla çamaşırlarda kalıntı birikmesine ve istenmeyen kokuların oluşmasına yol açabiliyor.

Hijyen konusu da önemli bir tartışma başlığı. Bilimsel çalışmalar, çamaşır makinelerinde bakteri ve mantarların yaşayabildiğini ve bazı durumlarda yıkama sırasında tamamen ortadan kaldırılamadığını gösteriyor. Özellikle düşük sıcaklık ve kısa süreli yıkamalar bu mikroorganizmaların hayatta kalma ihtimalini artırabiliyor.

Uzmanlar kısa programın tamamen yanlış olmadığını, ancak doğru koşullarda kullanılması gerektiğini vurguluyor. Bu ayar az sayıda, hafif kirli ve kısa süre giyilmiş kıyafetleri hızlıca tazelemek için uygun görülüyor. Buna karşılık yoğun kirli çamaşırlar, spor kıyafetleri, havlular ve yatak çarşafları için daha uzun ve yüksek sıcaklıkta çalışan programların tercih edilmesi öneriliyor.