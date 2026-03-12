Çamaşırları Devamlı Kısa Programda Yıkayanlara Kritik Uyarı
Çamaşır makinelerindeki hızlı programlar zamandan tasarruf sağlasa da uzmanlara göre bu ayarın sürekli kullanılması bazı hijyen sorunlarına yol açabiliyor. Özellikle lekeli veya yoğun kirli çamaşırlarda kısa programın yeterli temizlik sağlamadığı belirtiliyor. Uzmanlar, yanlış kullanımın hem çamaşırların hem de makinenin performansını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çamaşır makinelerinde bulunan “kısa program” ya da “hızlı yıkama” ayarı genellikle 15 ila 30 dakika arasında çalışan, hafif kirli çamaşırlar için tasarlanmış bir yıkama seçeneğidir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzmanların dikkat çektiği bir diğer nokta ise deterjan kalıntısı ve kötü koku riski.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın