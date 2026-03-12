Dan Levy, Jack Innanen ve Boran Kuzum'un Rol Aldığı Suç Komedisi Big Mistakes'in Yayın Tarihi Belli Oldu
Son olarak Kimler Geldi Kimler Geçti'de karşımıza çıkan Boran Kuzum'un uluslararası projesi herkesi heyecanlandırmıştı. Boran Kuzum'un rol aldığı ve Emmy ödüllü Dan Levy'nin Netflix için hazırladığı Big Mistakes'in yayın tarihi belli oldu.
Son zamanların en popüler isimlerinden biri olan Boran Kuzum'un yeni projesi heyecan yaratmıştı.
Suç komedisi türündeki Big Mistakes'in yayın tarihi belli oldu.
