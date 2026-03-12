onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Dan Levy, Jack Innanen ve Boran Kuzum'un Rol Aldığı Suç Komedisi Big Mistakes'in Yayın Tarihi Belli Oldu

Dan Levy, Jack Innanen ve Boran Kuzum'un Rol Aldığı Suç Komedisi Big Mistakes'in Yayın Tarihi Belli Oldu

Netflix
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.03.2026 - 10:14

Son olarak Kimler Geldi Kimler Geçti'de karşımıza çıkan Boran Kuzum'un uluslararası projesi herkesi heyecanlandırmıştı. Boran Kuzum'un rol aldığı ve Emmy ödüllü Dan Levy'nin Netflix için hazırladığı Big Mistakes'in yayın tarihi belli oldu.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Kimler Geldi Kimler Geçti
Dizi

Kimler Geldi Kimler Geçti

Taylor Ortega
Oyuncu

Taylor Ortega

Josh Fadem
Oyuncu

Josh Fadem

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son zamanların en popüler isimlerinden biri olan Boran Kuzum'un yeni projesi heyecan yaratmıştı.

Son zamanların en popüler isimlerinden biri olan Boran Kuzum'un yeni projesi heyecan yaratmıştı.

Emmy ödüllü Dan Levy'nin Netflix için hazırladığı Big Mistakes dizisinde rol alan Boran Kuzum, Yusuf karakterine hayat vermişti.

Suç komedisi türündeki Big Mistakes'in yayın tarihi belli oldu.

Suç komedisi türündeki Big Mistakes'in yayın tarihi belli oldu.

Netflix'te yayınlanacak Big Mistakes, 9 Nisan'da yayınlanacak. Dizide Dan Levy, Taylor Ortega, Laurie Metcalf, Elizabeth Perkins, Jacob Gutierrez, Mark Ivanir, Josh Fadem gibi isimler de yer alıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın