Cebinizdeki O Küçük Cihaz Artık Tarih Oluyor: Teknoloji Dünyasında Bir Devrin Sonu Geldi

Cebinizdeki O Küçük Cihaz Artık Tarih Oluyor: Teknoloji Dünyasında Bir Devrin Sonu Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.03.2026 - 10:39

Teknoloji dünyasında bir devir resmen kapanıyor; yirmi yılı aşkın süredir dosya taşımanın sembolü olan USB bellekler, 2026 yılı itibarıyla yerini daha hızlı ve güvenli dijital çözümlere bırakıyor. Bulut servislerinin yaygınlaşması ve USB-C standardının hakimiyeti, emektar 'flash diskleri' sadece teknik servislerin kullandığı nostaljik birer araca dönüştürüyor.

Bir zamanlar veri transferi denildiğinde akla gelen ilk araç olan USB bellekler, dijital ekosistemin hızına yetişemeyerek emeklilik günlerine yaklaşıyor.

Bir zamanlar veri transferi denildiğinde akla gelen ilk araç olan USB bellekler, dijital ekosistemin hızına yetişemeyerek emeklilik günlerine yaklaşıyor.

2026 yılına geldiğimizde, bu taşınabilir cihazların sağladığı kolaylıklar artık güncel teknolojik ihtiyaçları karşılamaya yetmiyor. Özellikle yeni nesil dizüstü bilgisayar ve tabletlerde geleneksel USB-A girişlerinin yerini hızla USB-C portlarına bırakması, eski tip belleklerin kullanımını zorlaştırırken, adaptör kullanma zorunluluğu bu cihazların en büyük avantajı olan pratikliği ortadan kaldırıyor.

Günümüzde 4K videoların, yüksek çözünürlüklü fotoğraf arşivlerinin ve devasa boyutlardaki yazılımların yaygınlaşması, standart USB belleklerin kapasite ve hız limitlerini zorluyor. Kağıt üzerinde yüksek hız vaat eden birçok model, gerçek kullanımda beklentilerin çok altında kalırken; kullanıcılar artık çok daha performanslı olan harici SSD sürücülere yöneliyor. Bu yeni nesil sürücüler, sadece saniyeler içinde gigabaytlarca veriyi aktarabilirken, sundukları terabaytlık alanlarla profesyonel ihtiyaçları eksiksiz karşılıyor. Daha ekonomik ve uzun vadeli arşivleme yapmak isteyenler için ise geleneksel harici diskler hala güvenli bir liman olmayı sürdürüyor.

Depolama dünyasındaki en büyük kırılma ise internet tabanlı çözümlerle yaşanıyor.

Depolama dünyasındaki en büyük kırılma ise internet tabanlı çözümlerle yaşanıyor.

Google Drive ve iCloud gibi bulut servisleri, fiziksel bir cihaz taşıma zorunluluğunu tamamen ortadan kaldırıyor. Herhangi bir cihazdan anında erişim sağlama, dosyaları saniyeler içinde paylaşma ve otomatik yedekleme gibi imkanlar, USB belleklerin sunduğu manuel transfer yöntemini demode kılıyor. Bugün artık sadece internetin olmadığı bölgelerde veri aktarmak veya bilgisayarlara format atmak gibi çok kısıtlı ve teknik işler için bu küçük belleklere ihtiyaç duyuluyor. Ortalama bir kullanıcı için hız, güvenlik ve erişilebilirlik kriterleri ön plana çıktığında, USB belleklerin mirası yerini çoktan çok fonksiyonlu dijital platformlara bırakmış durumda.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
