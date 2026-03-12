Cebinizdeki O Küçük Cihaz Artık Tarih Oluyor: Teknoloji Dünyasında Bir Devrin Sonu Geldi

2026 yılına geldiğimizde, bu taşınabilir cihazların sağladığı kolaylıklar artık güncel teknolojik ihtiyaçları karşılamaya yetmiyor. Özellikle yeni nesil dizüstü bilgisayar ve tabletlerde geleneksel USB-A girişlerinin yerini hızla USB-C portlarına bırakması, eski tip belleklerin kullanımını zorlaştırırken, adaptör kullanma zorunluluğu bu cihazların en büyük avantajı olan pratikliği ortadan kaldırıyor.

Günümüzde 4K videoların, yüksek çözünürlüklü fotoğraf arşivlerinin ve devasa boyutlardaki yazılımların yaygınlaşması, standart USB belleklerin kapasite ve hız limitlerini zorluyor. Kağıt üzerinde yüksek hız vaat eden birçok model, gerçek kullanımda beklentilerin çok altında kalırken; kullanıcılar artık çok daha performanslı olan harici SSD sürücülere yöneliyor. Bu yeni nesil sürücüler, sadece saniyeler içinde gigabaytlarca veriyi aktarabilirken, sundukları terabaytlık alanlarla profesyonel ihtiyaçları eksiksiz karşılıyor. Daha ekonomik ve uzun vadeli arşivleme yapmak isteyenler için ise geleneksel harici diskler hala güvenli bir liman olmayı sürdürüyor.