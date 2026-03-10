Apple iPhone'larda Kullanılacak Yeni Emojileri Tanıttı
Yeni emoji setinden parçalar şu şekilde;
Bu beta güncellemesi, Apple klavyesine toplam 163 yeni emoji tasarımı getiriyor.
