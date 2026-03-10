onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Apple iPhone'larda Kullanılacak Yeni Emojileri Tanıttı

Apple iPhone'larda Kullanılacak Yeni Emojileri Tanıttı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.03.2026 - 10:16

Apple, iOS 26.4 beta güncellemesiyle birlikte yepyeni emoji setini tanıttı. Emojiler iOS 26.4, iPadOS 26.4 ve macOS Tahoe 26.4 beta sürümlerinde geliştiricilere sunulurken bu setin yakın zamanda stabil sürüme geçeceği düşünülüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni emoji setinden parçalar şu şekilde;

Yeni emoji setinden parçalar şu şekilde;

Trombon 

Hazine Sandığı

Bozulmuş Yüz

Kıllı Yaratık (Bigfoot olarak da biliniyor)

Kavga Bulutu

Orka Balinası

Heyelan

Bu beta güncellemesi, Apple klavyesine toplam 163 yeni emoji tasarımı getiriyor.

Bu beta güncellemesi, Apple klavyesine toplam 163 yeni emoji tasarımı getiriyor.

Gelen yorumlara göre kavga bulutu merakla beklenen ve en çok kullanılacağı düşünülen emoji olurken, bozulmuş yüz ifadesi ise şimdiden 'meme'lere konu oldu. Diğer emojilere ise kullanıcılar tarafından pek anlam verilemedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın