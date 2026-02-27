Doktor, Avukat, Öğretmen, Yazılımcı... Hiçbiri Güvende Değil: Yapay Zeka Hangi Mesleği Ne Zaman Bitirecek?

'Yarının Fiyatı' isimli çalışmasında yer alan verilere göre, dijital dönüşümün hızı, geleneksel mesleklerin ömrünü sanılandan çok daha kısa sürede tamamlamasına neden olacak. Bu süreçte ilk büyük değişimin 2028 yılında yazılım sektöründe yaşanması bekleniyor; zira YZ'nin kod yazma, test etme ve sistem yönetme becerilerinin insan kapasitesini aşacağı öngörülüyor. Hemen ardından 2029 yılında, otonom sürüş teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla dünya genelinde 12 milyon sürücünün işsizlik riskiyle karşı karşıya kalacağı, eğitim sisteminin ise kişiselleştirilmiş dijital eğitmenler aracılığıyla tamamen dönüşeceği belirtiliyor.

Sağlık ve hukuk gibi prestijli alanlar da bu büyük dalgadan nasibini alacak. Booth’un verilerine göre 2030 yılında yapay zeka, teşhis koyma ve reçete yazma konularında doktorlardan daha başarılı hale gelecek. 2031 yılında ise avukatların yerini saniyeler içinde binlerce içtihadı tarayıp kusursuz dilekçeler hazırlayan algoritmalar alacak. Cerrahi müdahalelerde sıfır titreme ile çalışan robotların 2032’de, otonom savaş sistemlerinin ise 2033’te tam kapasiteye ulaşmasıyla insan faktörünün teknik alandaki rolü neredeyse tamamen son bulacak. Bu durumun üretim kanadındaki yansıması ise 'karanlık fabrikalar' olarak adlandırılan insansız tesislerin 2031 itibarıyla standart hale gelmesiyle yaşanacak.

Bu devasa teknolojik sıçrama, beraberinde radikal bir ekonomik eşitsizlik riskini de getiriyor. Jeff Booth’un analizine göre, yapay zeka destekli sistemler verimliliği 100 katına çıkarırken, bu zenginliğin sadece en üstteki yüzde 1’lik kesime akacağı bir 'kazanan her şeyi alır' düzeni oluşabilir. Gelecekte mükemmel sonuçların çok daha düşük maliyetlerle elde edileceği, bu nedenle 'vasat' veya 'ortalama' düzeydeki hiçbir profesyonelin artık iş dünyasında talep görmeyeceği vurgulanıyor. Sanattan ağır sanayiye kadar her alanı etkileyecek olan bu süreç, sıradanlığın bittiği ve iş gücü tanımının kökten değiştiği yeni bir çağın kapılarını aralıyor.