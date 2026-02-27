onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Doktor, Avukat, Öğretmen, Yazılımcı... Hiçbiri Güvende Değil: Yapay Zeka Hangi Mesleği Ne Zaman Bitirecek?

Doktor, Avukat, Öğretmen, Yazılımcı... Hiçbiri Güvende Değil: Yapay Zeka Hangi Mesleği Ne Zaman Bitirecek?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.02.2026 - 09:27

Teknoloji vizyoneri Jeff Booth’un 'Yarının Fiyatı' (The Price of Tomorrow) kitabında yer alan çarpıcı analizler, iş dünyasında geri sayımın başladığını gösteriyor. Yapay zekanın 2028 yılından itibaren yazılımcılık, doktorluk ve avukatlık gibi dev sektörleri teknik olarak ikame edeceğini öngören rapor, 'sıradanlığın sonu' uyarısıyla milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor. İşte yapay zekanın meslekleri devralacağı o kritik tarihler ve ekonomik dönüşümün detayları.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyaca ünlü teknoloji girişimcisi ve yazar Jeff Booth’un son analizleri, yapay zekanın (YZ) iş gücü piyasasındaki etkilerine dair ezber bozan bir takvimi gün yüzüne çıkardı.

Dünyaca ünlü teknoloji girişimcisi ve yazar Jeff Booth’un son analizleri, yapay zekanın (YZ) iş gücü piyasasındaki etkilerine dair ezber bozan bir takvimi gün yüzüne çıkardı.

'Yarının Fiyatı' isimli çalışmasında yer alan verilere göre, dijital dönüşümün hızı, geleneksel mesleklerin ömrünü sanılandan çok daha kısa sürede tamamlamasına neden olacak. Bu süreçte ilk büyük değişimin 2028 yılında yazılım sektöründe yaşanması bekleniyor; zira YZ'nin kod yazma, test etme ve sistem yönetme becerilerinin insan kapasitesini aşacağı öngörülüyor. Hemen ardından 2029 yılında, otonom sürüş teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla dünya genelinde 12 milyon sürücünün işsizlik riskiyle karşı karşıya kalacağı, eğitim sisteminin ise kişiselleştirilmiş dijital eğitmenler aracılığıyla tamamen dönüşeceği belirtiliyor.

Sağlık ve hukuk gibi prestijli alanlar da bu büyük dalgadan nasibini alacak. Booth’un verilerine göre 2030 yılında yapay zeka, teşhis koyma ve reçete yazma konularında doktorlardan daha başarılı hale gelecek. 2031 yılında ise avukatların yerini saniyeler içinde binlerce içtihadı tarayıp kusursuz dilekçeler hazırlayan algoritmalar alacak. Cerrahi müdahalelerde sıfır titreme ile çalışan robotların 2032’de, otonom savaş sistemlerinin ise 2033’te tam kapasiteye ulaşmasıyla insan faktörünün teknik alandaki rolü neredeyse tamamen son bulacak. Bu durumun üretim kanadındaki yansıması ise 'karanlık fabrikalar' olarak adlandırılan insansız tesislerin 2031 itibarıyla standart hale gelmesiyle yaşanacak.

Bu devasa teknolojik sıçrama, beraberinde radikal bir ekonomik eşitsizlik riskini de getiriyor. Jeff Booth’un analizine göre, yapay zeka destekli sistemler verimliliği 100 katına çıkarırken, bu zenginliğin sadece en üstteki yüzde 1’lik kesime akacağı bir 'kazanan her şeyi alır' düzeni oluşabilir. Gelecekte mükemmel sonuçların çok daha düşük maliyetlerle elde edileceği, bu nedenle 'vasat' veya 'ortalama' düzeydeki hiçbir profesyonelin artık iş dünyasında talep görmeyeceği vurgulanıyor. Sanattan ağır sanayiye kadar her alanı etkileyecek olan bu süreç, sıradanlığın bittiği ve iş gücü tanımının kökten değiştiği yeni bir çağın kapılarını aralıyor.

İşte kitapta yer alan bilgiler:

İşte kitapta yer alan bilgiler:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
8
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın