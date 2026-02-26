YouTube Yeni Güncellemesi ile Beklenen Özelliklere Kavuşuyor

Bu güncelleme, YouTube’un ücretsiz kullanıcılar için bazı özellikleri sınırlandırmasının ardından geldi. YouTube Music’te şarkı sözleri görüntüleme hakkı aylık sınıra bağlandı ve bazı mobil tarayıcılarda arka planda oynatma açıkları kapatıldı. YouTube, arka planda oynatma özelliğinin Premium’a özel olduğunu ve platformlar arası tutarlılık için sistemi güncellediğini belirtti.

Premium Lite güncellemesiyle daha uygun fiyatlı plan güçlendirilirken, müzik avantajları ve tam reklamsız deneyim Premium’da korunuyor. Bu adımın, ücretsiz kullanıcılar ile tam Premium arasında kararsız kalanları Lite planına yönlendirmeyi amaçladığı değerlendiriliyor.