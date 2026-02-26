YouTube Yeni Güncellemesi ile Beklenen Özelliklere Kavuşuyor
YouTube, 2025’te yeniden başlattığı Premium Lite aboneliğinde önemli bir değişikliğe gitti. Artık arka planda oynatma ve video indirme özellikleri, yalnızca standart Premium kullanıcılarına sunulurken, Premium Lite abonelerine de açıldı.
Güncelleme bu hafta başladı ve Premium Lite’ın mevcut olduğu tüm pazarlarda kademeli olarak uygulanacak; tüm kullanıcıların erişimine birkaç hafta içinde açılması bekleniyor.
Premium Lite ile daha önce kullanılamayan iki özellik artık kullanılabilecek.
Bazı içerikler halen kapsam dışı olacak.
Ücretsiz kullananlar için bazı özellikler sınırlandırılmıştı.
