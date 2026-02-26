onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
YouTube Yeni Güncellemesi ile Beklenen Özelliklere Kavuşuyor

YouTube Yeni Güncellemesi ile Beklenen Özelliklere Kavuşuyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.02.2026 - 22:09

YouTube, 2025’te yeniden başlattığı Premium Lite aboneliğinde önemli bir değişikliğe gitti. Artık arka planda oynatma ve video indirme özellikleri, yalnızca standart Premium kullanıcılarına sunulurken, Premium Lite abonelerine de açıldı.

Güncelleme bu hafta başladı ve Premium Lite’ın mevcut olduğu tüm pazarlarda kademeli olarak uygulanacak; tüm kullanıcıların erişimine birkaç hafta içinde açılması bekleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Premium Lite ile daha önce kullanılamayan iki özellik artık kullanılabilecek.

Premium Lite ile daha önce kullanılamayan iki özellik artık kullanılabilecek.

Premium Lite planı, başlangıçta videoları reklamsız izleme olanağı sunuyordu ancak iki kritik özellik eksikti: arka planda oynatma ve video indirme.

Yeni güncellemeyle Lite aboneleri artık çoğu videoyu reklamsız, arka planda ve çevrimdışı izleyebilecek. Bu, özellikle mobilde videoyu başlatıp başka bir uygulamaya geçerken oynatmanın sürmesi ve internet olmayan ortamlarda içerik izlenebilmesi açısından planı daha cazip kılıyor.

Bazı içerikler halen kapsam dışı olacak.

Bazı içerikler halen kapsam dışı olacak.

YouTube’a göre Premium Lite’taki yeni özellikler bazı sınırlamalarla sunuluyor:

  • Arka planda oynatma ve indirme desteği çoğunlukla müzik dışı içeriklerde geçerli olacak

  • Shorts videoları kapsam dışında kalacak

  • İçerik arama ve gezinme sırasında reklamlar gösterilmeye devam edebilecek

  • Müzik ve müzik videolarında reklamsız dinleme özelliği yalnızca Premium kullanıcılarına özel

Standart Premium abonelikte ise tüm videolarda reklamsız izleme, YouTube Music Premium erişimi, müzik içeriklerinde reklamsız oynatma ve ileri sarma, sıraya alma, kaldığın yerden devam etme gibi gelişmiş kontrol seçenekleri sunulmaya devam ediyor.

Ücretsiz kullananlar için bazı özellikler sınırlandırılmıştı.

Ücretsiz kullananlar için bazı özellikler sınırlandırılmıştı.

Bu güncelleme, YouTube’un ücretsiz kullanıcılar için bazı özellikleri sınırlandırmasının ardından geldi. YouTube Music’te şarkı sözleri görüntüleme hakkı aylık sınıra bağlandı ve bazı mobil tarayıcılarda arka planda oynatma açıkları kapatıldı. YouTube, arka planda oynatma özelliğinin Premium’a özel olduğunu ve platformlar arası tutarlılık için sistemi güncellediğini belirtti.

Premium Lite güncellemesiyle daha uygun fiyatlı plan güçlendirilirken, müzik avantajları ve tam reklamsız deneyim Premium’da korunuyor. Bu adımın, ücretsiz kullanıcılar ile tam Premium arasında kararsız kalanları Lite planına yönlendirmeyi amaçladığı değerlendiriliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın