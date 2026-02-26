onedio
Cristiano Ronaldo, La Liga 2'de Mücadele Eden Almeria'ya Hissedar Oldu

Hakan Karakoca
26.02.2026 - 18:54

Brunswick Group’un duyurusuna göre, Ronaldo, CR7 Sports Investments şirketi aracılığıyla Almeria Kulübü’nün yüzde 25 hissesini devraldı.

Ronaldo, yatırımına ilişkin olarak, 'Futbola, sahanın ötesinde katkıda bulunmak uzun zamandır hayalimdi. Almeria, güçlü temellere ve açık bir büyüme potansiyeline sahip bir İspanyol kulübü.' dedi.

Almeria başkanından Ronaldo'ya övgü.

Yaklaşık 6 yıldır Suudi Arabistanlı yatırımcılar tarafından yönetilen Almeria’nın başkanı Mohamed Al-Khereiji, 'Cristiano'nun yatırım yapmak için kulübümüzü seçmesinden çok memnunuz. İspanyol liglerini çok iyi tanıyor ve hem takım hem de akademi açısından burada inşa ettiğimiz şeyin potansiyelini anlıyor.' dedi.

Sporting, Manchester United, Real Madrid ve Juventus formalarını giymiş 41 yaşındaki Ronaldo, 2023’te Al Nassr’a transfer olmuştu.

2023-2024 sezonunda LaLiga’da mücadele eden Almeria, 27 hafta sonunda ikinci sıradaki takımların hemen ardından üçüncü basamakta yer alıyor.

Almeria anlaşmayı şu sözlerle duyurdu:

'SMC Group Konsorsiyumu, Cristiano Ronaldo'nun UD Almería'ya Yatırımını Duyurdu

Almería, 23 Ocak 2024 – Mohamed Al Khereiji liderliğindeki SMC Group konsorsiyumu, dünyaca ünlü futbol ikonu Cristiano Ronaldo'nun UD Almería'ya stratejik bir yatırımcı olarak katıldığını duyurmaktan büyük gurur duyar.

Bu anlaşma kapsamında Cristiano Ronaldo, CR7 S.A.'nın bir iştiraki olan CR7 Sports Investments aracılığıyla kulübün hisselerinin %25'ini satın almıştır. Bu hamle, kulüp başkanı Mohamed Al Khereiji'nin SMC Group vasıtasıyla yürüttüğü uluslararası genişleme planının bir parçasıdır.

Mohamed Al Khereiji şunları söyledi:

'Cristiano'nun yatırım yapmak için kulübümüzü seçmesinden dolayı büyük heyecan duyuyoruz. O, İspanyol futbolunu herkesten iyi biliyor ve hem A takımımızın hem de altyapı akademimizin sahip olduğu muazzam potansiyeli görüyor. Vizyonu, UD Almería'yı Avrupa futbolunun en üst seviyesine taşıma hedefimizle mükemmel bir uyum sağlıyor.'

Cristiano Ronaldo ise şu ifadeleri kullandı:

'Her zaman futbol sahasının ötesinde de katkıda bulunma hırsım oldu. UD Almería sağlam bir temele ve net bir büyüme vizyonuna sahip bir kulüp. Bu yeni aşamada yönetim ekibiyle birlikte çalışmayı ve kulübün hem İspanya'da hem de uluslararası alanda büyümesine yardımcı olmayı sabırsızlıkla bekliyorum.'

Bu ortaklık, UD Almería için yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor ve kulübün küresel futbol sahnesindeki hırslarını pekiştiriyor.'

