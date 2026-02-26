Cristiano Ronaldo, La Liga 2'de Mücadele Eden Almeria'ya Hissedar Oldu
Brunswick Group’un duyurusuna göre, Ronaldo, CR7 Sports Investments şirketi aracılığıyla Almeria Kulübü’nün yüzde 25 hissesini devraldı.
Ronaldo, yatırımına ilişkin olarak, 'Futbola, sahanın ötesinde katkıda bulunmak uzun zamandır hayalimdi. Almeria, güçlü temellere ve açık bir büyüme potansiyeline sahip bir İspanyol kulübü.' dedi.
Almeria başkanından Ronaldo'ya övgü.
Almeria anlaşmayı şu sözlerle duyurdu:
