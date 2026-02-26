onedio
Serdar Ali Çelikler, Kante'nin Fenerbahçe Transferindeki "İstihare" Detayını Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.02.2026 - 18:26

Fenerbahçe’nin transfer gündemine dair bugüne kadar duyulmuş en sıra dışı kulis bilgisi patlak verdi. Sarı-lacivertli ekibin kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı dünyaca ünlü yıldız N'Golo Kanté'nin, imza aşamasına gelmeden önce şaşırtıcı bir şart sunduğu ortaya çıktı.

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler’in aktardığı bilgilere göre, Ocak sonu ve Şubat başında yoğunlaşan görüşmelerde Kanté, kararını vermeden önce manevi bir onaya ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Serdar Ali Çelikler'in Kante transferinde anlattığı detay herkesi şaşırttı.

İki gün sonra Kante'den yanıt gelmiş.

Serdar Ali Çelikler, süreci şu şekilde anlattı:

'1 Şubat gibi Kante diyor ki, yani Ocak sonu Aralık, Şubat başı... 'Tamam' diyor, 'Ben' diyor, 'Şimdi mi geleceğim, sene sonu mu geleceğim?' Fenerbahçe'ye gelirse, Fenerbahçe'ye gelme konusunda son bir şey yapacağım, bu kararım yani o yaptığım şeyden sonra da son kararımı vereceğim, artık onun üzerine o kararım değişmez diyor.

Diyorlar ki: 'Ne yapacaksın?'

Kante diyor ki: 'İstihareye yatacağım.'

'Peki' diyorlar, 'Ne kadar sonra bize cevap verirsin?'

'İşte ne zaman olursa... Ne zaman istihareden yanıt gelirse...'

İki gün sonra diyor ki: 'Tamam'...'

