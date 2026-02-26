Serdar Ali Çelikler, Kante'nin Fenerbahçe Transferindeki "İstihare" Detayını Anlattı
Fenerbahçe’nin transfer gündemine dair bugüne kadar duyulmuş en sıra dışı kulis bilgisi patlak verdi. Sarı-lacivertli ekibin kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı dünyaca ünlü yıldız N'Golo Kanté'nin, imza aşamasına gelmeden önce şaşırtıcı bir şart sunduğu ortaya çıktı.
Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler’in aktardığı bilgilere göre, Ocak sonu ve Şubat başında yoğunlaşan görüşmelerde Kanté, kararını vermeden önce manevi bir onaya ihtiyaç duyduğunu belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Serdar Ali Çelikler'in Kante transferinde anlattığı detay herkesi şaşırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İki gün sonra Kante'den yanıt gelmiş.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın