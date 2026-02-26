Serdar Ali Çelikler, Kante'nin Fenerbahçe Transferindeki "İstihare" Detayını Anlattı

Serdar Ali Çelikler, süreci şu şekilde anlattı:

'1 Şubat gibi Kante diyor ki, yani Ocak sonu Aralık, Şubat başı... 'Tamam' diyor, 'Ben' diyor, 'Şimdi mi geleceğim, sene sonu mu geleceğim?' Fenerbahçe'ye gelirse, Fenerbahçe'ye gelme konusunda son bir şey yapacağım, bu kararım yani o yaptığım şeyden sonra da son kararımı vereceğim, artık onun üzerine o kararım değişmez diyor.

Diyorlar ki: 'Ne yapacaksın?'

Kante diyor ki: 'İstihareye yatacağım.'

'Peki' diyorlar, 'Ne kadar sonra bize cevap verirsin?'

'İşte ne zaman olursa... Ne zaman istihareden yanıt gelirse...'

İki gün sonra diyor ki: 'Tamam'...'