En Kolay Vatandaşlık Veren Ülkeler Arasına Türkiye'yi de Aldılar
International Living’in 2026 değerlendirmesine göre, yatırım karşılığında vatandaşlık veren ülkeler içinde en hızlı ve en pratik başvuru süreçleri Karayipler’de bulunuyor. Toplam 11 ülkenin incelendiği raporda, son yıllarda kriterlerin daha katı hale geldiği ancak buna paralel olarak prosedürlerin daha açık ve denetlenebilir bir yapıya kavuştuğu vurgulandı.
Pasaport satın almak ne demek?
Karayipler'de ülkeler kolaylıkla vatandaşlık verebiliyor.
Asya ve Orta Afrika ülkeleri de listede.
Avrupa'da ise Türkiye ve Kuzey Makedonya listede yer aldı.
