En Kolay Vatandaşlık Veren Ülkeler Arasına Türkiye'yi de Aldılar

En Kolay Vatandaşlık Veren Ülkeler Arasına Türkiye'yi de Aldılar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.02.2026 - 17:24

International Living’in 2026 değerlendirmesine göre, yatırım karşılığında vatandaşlık veren ülkeler içinde en hızlı ve en pratik başvuru süreçleri Karayipler’de bulunuyor. Toplam 11 ülkenin incelendiği raporda, son yıllarda kriterlerin daha katı hale geldiği ancak buna paralel olarak prosedürlerin daha açık ve denetlenebilir bir yapıya kavuştuğu vurgulandı.

Kaynak - Gazete Oksijen

Pasaport satın almak ne demek?

Pasaport satın almak ne demek?

Küresel belirsizlikler, artan jeopolitik riskler ve serbest dolaşım ihtiyacı, ikinci pasaporta olan ilgiyi son yıllarda ciddi biçimde artırdı. ABD merkezli International Living, 2026’ya ilişkin yatırım yoluyla vatandaşlık (CBI) programlarını değerlendirdiği raporunu yayımladı.

Kuruluşun İcra Editörü Jennifer Stevens, ikinci pasaportun yatırım planlaması, seyahat ve uzun süreli yurt dışı kalışlar açısından önemli bir esneklik sağladığını belirtti.

Uzmanlar ise “pasaport satın almak” ifadesinin hukuken doğru olmadığını vurguluyor: Doğrudan pasaport alınamıyor; önce vatandaşlık kazanılması gerekiyor. Bu imkânı da yalnızca sınırlı sayıda ülke resmi programlarla sunuyor.

Karayipler'de ülkeler kolaylıkla vatandaşlık verebiliyor.

Karayipler'de ülkeler kolaylıkla vatandaşlık verebiliyor.

Saint Kitts ve Nevis

1984’te çağdaş CBI sistemini uygulamaya koyan ilk ülke olarak öne çıkıyor. Başvuru için 250 bin dolar tutarında devlet fonuna bağış ya da en az 325 bin dolarlık onaylı bir gayrimenkul yatırımı yapılması gerekiyor. Gayrimenkul yatırımlarında mülkün yedi yıl elde tutulması şartı bulunuyor. Ülkede fiili ikamet zorunluluğu yok.

Antigua ve Barbuda

Program kapsamında 230 bin dolar bağış ya da minimum 300 bin dolar değerinde gayrimenkul yatırımı talep ediliyor. Ayrıca vatandaşlık alındıktan sonraki ilk beş yıl içinde en az beş gün ülkede fiziksel olarak bulunma şartı aranıyor.

Dominika

Maliyet açısından en erişilebilir alternatiflerden biri kabul ediliyor. En az 200 bin dolar tutarında katkı payı veya yatırım yapılması gerekiyor. Herhangi bir oturum şartı bulunmuyor.

Grenada

235 bin dolar düzeyinde bağış ya da yatırım karşılığında vatandaşlık imkânı sunuyor. Programın öne çıkan yönlerinden biri, ABD’nin E-2 yatırımcı vizesine başvuru hakkı sağlaması.

Saint Lucia

Başvuru için 240 bin dolar bağış ya da en az 300 bin dolarlık gayrimenkul yatırımı isteniyor. Ülkede yaşama zorunluluğu bulunmuyor.

Asya ve Orta Afrika ülkeleri de listede.

Asya ve Orta Afrika ülkeleri de listede.

Mısır

En az 100 bin dolar tutarında bağış ya da üç yıl boyunca bankada tutulacak 500 bin dolarlık mevduat karşılığında vatandaşlık imkânı tanıyor. Yatırım yoluyla vatandaşlık alanında görece yeni programlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Ürdün

Yaklaşık 1,4 milyon dolar seviyesinde nitelikli yatırım şartı arıyor. Program, daha çok ultra yüksek net gelire sahip yatırımcılara hitap ediyor.

Asya ve Pasifik bölgesinde ise tablo şöyle:

Kamboçya

Yaklaşık 245 bin dolar tutarında bağış veya devlet tarafından onaylanan bir yatırım karşılığında vatandaşlık veriyor.

Vanuatu

Yaklaşık 130 bin dolardan başlayan maliyetle en hızlı sonuçlanan programlardan biri olarak öne çıkıyor. Ancak ülke, son dönemde vizesiz seyahat düzenlemeleri nedeniyle uluslararası arenada artan baskılarla karşı karşıya bulunuyor.

Avrupa'da ise Türkiye ve Kuzey Makedonya listede yer aldı.

Avrupa'da ise Türkiye ve Kuzey Makedonya listede yer aldı.

Kuzey Makedonya

Yaklaşık 200 bin eurodan başlayan yatırım seçenekleriyle vatandaşlık hakkı tanıyor. Yapılan yatırımın en az üç yıl boyunca korunması şart koşuluyor. Ülke Avrupa Birliği üyesi değil.

Türkiye

En az 400 bin dolar değerinde gayrimenkul edinimi ya da 500 bin dolar tutarında banka mevduatı veya sabit sermaye yatırımı yapılması gerekiyor. Başvuru kapsamında edinilen varlıkların çoğunlukla üç yıl süreyle elde tutulması şartı bulunuyor.

