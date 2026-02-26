En Kolay Vatandaşlık Veren Ülkeler Arasına Türkiye'yi de Aldılar

Saint Kitts ve Nevis

1984’te çağdaş CBI sistemini uygulamaya koyan ilk ülke olarak öne çıkıyor. Başvuru için 250 bin dolar tutarında devlet fonuna bağış ya da en az 325 bin dolarlık onaylı bir gayrimenkul yatırımı yapılması gerekiyor. Gayrimenkul yatırımlarında mülkün yedi yıl elde tutulması şartı bulunuyor. Ülkede fiili ikamet zorunluluğu yok.

Antigua ve Barbuda

Program kapsamında 230 bin dolar bağış ya da minimum 300 bin dolar değerinde gayrimenkul yatırımı talep ediliyor. Ayrıca vatandaşlık alındıktan sonraki ilk beş yıl içinde en az beş gün ülkede fiziksel olarak bulunma şartı aranıyor.

Dominika

Maliyet açısından en erişilebilir alternatiflerden biri kabul ediliyor. En az 200 bin dolar tutarında katkı payı veya yatırım yapılması gerekiyor. Herhangi bir oturum şartı bulunmuyor.

Grenada

235 bin dolar düzeyinde bağış ya da yatırım karşılığında vatandaşlık imkânı sunuyor. Programın öne çıkan yönlerinden biri, ABD’nin E-2 yatırımcı vizesine başvuru hakkı sağlaması.

Saint Lucia

Başvuru için 240 bin dolar bağış ya da en az 300 bin dolarlık gayrimenkul yatırımı isteniyor. Ülkede yaşama zorunluluğu bulunmuyor.