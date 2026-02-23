2026'nın En Güvenli Şehirleri Belli Oldu: İlk 20'de Sürpriz Şehirler Var

Numbeo, 2026 yılına ait Güvenlik Endeksi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Şehirlerde yaşayan ya da bu kentleri ziyaret eden kullanıcıların anket yanıtları temel alınarak hazırlanan endeks, güvenlik algısı ve suç oranlarına ilişkin değerlendirmeleri içeriyor.

Açıklanan listeye göre 2026’nın en güvenli şehri, düşük suç oranı ve sakin yaşam tarzıyla öne çıkan Qingdao oldu. Çin’in önde gelen liman kentlerinden biri olan Qingdao, güvenlik kriterlerinde zirvede yer aldı.