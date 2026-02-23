onedio
2026'nın En Güvenli Şehirleri Belli Oldu: İlk 20'de Sürpriz Şehirler Var

Hakan Karakoca
23.02.2026 - 20:51

Numbeo, 2026 yılına ait Güvenlik Endeksi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Şehirlerde yaşayan ya da bu kentleri ziyaret eden kullanıcıların anket yanıtları temel alınarak hazırlanan endeks, güvenlik algısı ve suç oranlarına ilişkin değerlendirmeleri içeriyor.

Açıklanan listeye göre 2026’nın en güvenli şehri, düşük suç oranı ve sakin yaşam tarzıyla öne çıkan Qingdao oldu. Çin’in önde gelen liman kentlerinden biri olan Qingdao, güvenlik kriterlerinde zirvede yer aldı.

Resmi polis verilerinde farklı kriterler mevcut.

Numbeo’nun Güvenlik Endeksi, şehirlerdeki suç algısını ve bireylerin kendilerini ne ölçüde güvende hissettiğini ortaya koyuyor. Endeks; genel suç seviyesi, gündüz ve gece yalnız yürürken duyulan güven, gasp ve araç hırsızlığı korkusu, fiziksel saldırı endişesi, taciz ve ayrımcılık algısı ile mülke ve kişilere karşı işlenen suçlara ilişkin değerlendirmeler gibi başlıklarda toplanan verilere dayanıyor. Bu kriterler, kullanıcıların kişisel gözlem ve deneyimleri üzerinden şekilleniyor.

Yetkililer, söz konusu çalışmanın resmi polis istatistiklerine değil, katılımcıların algısına dayandığını özellikle vurguluyor. Dolayısıyla endeks, şehirlerdeki gerçek suç oranlarından ziyade, kamuoyunun hissedilen güvenlik düzeyini yansıtıyor.

İlk sırada Qingdao var...

Qingdao, Çin’in doğu kıyısında yer alan önemli liman kentlerinden biri olarak 2026 küresel güvenlik sıralamasında ilk sırada gösterildi. Düşük suç oranı ve sakin yaşam temposuyla öne çıkan şehir, hem yerel halk hem de ziyaretçiler açısından yüksek güvenlik algısı sunan merkezler arasında yer aldı.

En güvenli 20 şehir şu şekilde sıralandı:

  • Qingdao

  • Abu Dhabi

  • Doha

  • Sharjah

  • Dubai

  • Ras Al Khaimah

  • Taipei

  • Muscat

  • Lahey

  • Trondheim

  • Münih

  • Zürih

  • Eindhoven

  • Bern

  • Hong Kong

  • Ljubljana

  • Tampere

  • Reykjavik

  • Quebec City

  • Helsinki

