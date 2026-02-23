2026'nın En Güvenli Şehirleri Belli Oldu: İlk 20'de Sürpriz Şehirler Var
Numbeo, 2026 yılına ait Güvenlik Endeksi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Şehirlerde yaşayan ya da bu kentleri ziyaret eden kullanıcıların anket yanıtları temel alınarak hazırlanan endeks, güvenlik algısı ve suç oranlarına ilişkin değerlendirmeleri içeriyor.
Açıklanan listeye göre 2026’nın en güvenli şehri, düşük suç oranı ve sakin yaşam tarzıyla öne çıkan Qingdao oldu. Çin’in önde gelen liman kentlerinden biri olan Qingdao, güvenlik kriterlerinde zirvede yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Resmi polis verilerinde farklı kriterler mevcut.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk sırada Qingdao var...
En güvenli 20 şehir şu şekilde sıralandı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın