Tarım Arazilerine Kurulan Hobi Bahçelerine Yaptırım Geliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
23.02.2026 - 20:09

Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından hazırlanan ve TBMM Başkanlığı’na sunulması beklenen 33 maddelik tarım düzenlemesi, hobi bahçelerine yönelik yeni sınırlamalar içeriyor. Taslağa göre “hobi bahçesi” olarak kullanılan tarla ve arazilere elektrik ile su aboneliği verilmesinin önüne geçilecek; mevcut kaçak ya da ruhsatsız bağlantılar için de yaptırım uygulanacak. Düzenlemenin, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımını engellemeyi hedeflediği belirtiliyor.

Sputnik - Osman Nuri Cerit

33 maddelik tarım düzenlemesi geliyor.

AKP’nin TBMM Başkanlığı’na sunmaya hazırlandığı 33 maddelik tarım düzenlemesinin detayları netleşiyor. Teklif, tarım ve orman arazilerindeki tapu ve kadastro sorunlarını çözmeyi hedeflerken, özellikle “hobi bahçesi” adı altında ortaya çıkan yapılaşmaya yeni yaptırımlar getiriyor.

Düzenlemeyle birlikte, tarım niteliğini koruyan ancak küçük parseller halinde satışa sunularak üzerine yapı yapılan arazilerin fiilen konut alanına dönüşmesinin engellenmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda denetimlerin sıkılaştırılması ve mevzuata aykırı uygulamalara daha ağır yaptırımlar uygulanması planlanıyor.

100 bin TL idari para cezası geliyor.

Teklife göre, “hobi bahçesi” olarak kullanılan arsa ve tarım arazilerine şehirlerin merkezi elektrik ve su altyapısından abonelik verilmesi engellenecek. Bu alanlarda yapılaşmaya zemin hazırlayan kişi ve kurumlara 100 bin TL idari para cezası kesilecek. Ayrıca tarım arazilerinin amacı dışında kullanımına ilişkin mevcut yaptırımlar daha açık ve uygulanabilir hale getirilecek. Düzenleme, özellikle büyükşehirlerin çevresinde hızla yayılan kaçak yapılaşmanın tarım alanlarını daraltmasının ve plansız kentleşmenin önüne geçmeyi hedefliyor.

Mülkiyet sorunlarının çözüme kavuşması bekleniyor.

Teklif kapsamında yayla, mera ve otlak gibi kırsal bölgelerde tarım ve hayvancılık faaliyeti için kurulan prefabrik ahır, ağıl, depo ve ambarların, bulundukları yerin kadastro niteliğine uygun olması şartıyla tapu kaydına bağlanması öngörülüyor. Böylece özellikle kırsalda üretim yaptığı halde mülkiyet sorunları yaşayan çiftçilerin hukuki belirsizliklerinin giderilmesi amaçlanıyor. Kadastro kayıtları ile fiili kullanım arasındaki uyumsuzlukların çözüme kavuşturulmasıyla, üreticinin yatırım yapma güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
