Tarım Arazilerine Kurulan Hobi Bahçelerine Yaptırım Geliyor
Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından hazırlanan ve TBMM Başkanlığı’na sunulması beklenen 33 maddelik tarım düzenlemesi, hobi bahçelerine yönelik yeni sınırlamalar içeriyor. Taslağa göre “hobi bahçesi” olarak kullanılan tarla ve arazilere elektrik ile su aboneliği verilmesinin önüne geçilecek; mevcut kaçak ya da ruhsatsız bağlantılar için de yaptırım uygulanacak. Düzenlemenin, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımını engellemeyi hedeflediği belirtiliyor.
33 maddelik tarım düzenlemesi geliyor.
100 bin TL idari para cezası geliyor.
Mülkiyet sorunlarının çözüme kavuşması bekleniyor.
