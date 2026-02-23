Kayseri'de Bir Kişi Düğününde Takı Takmayan Akrabasına İcra Takibi Gönderdi

İcra takibini başlatan alacaklı, düğünde takılan çeyrek altının “karşılıklılık esasına dayalı hibe” niteliği taşıdığını ileri sürdü. Buna göre altının tek taraflı bir hediye değil, ileride benzer şekilde karşılık beklenen bir takı olduğu savunularak, güncel piyasa değeri üzerinden geri ödenmesi talep edildi.

NTV’nin haberine göre sürecin dönüm noktası, borçlu konumundaki akrabanın icra ödeme emrine yasal süresi içinde itiraz etmemesi oldu. İtiraz gelmeyince takip kesinleşti. Kayseri Genel İcra Dairesi, çeyrek altının güncel bedelini borçludan tahsil ederek alacaklıya ödedi. Böylece bir düğünde takılan altın, icra yoluyla tahsil edilen bir alacak kalemine dönüştü.