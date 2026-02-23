onedio
Kayseri'de Bir Kişi Düğününde Takı Takmayan Akrabasına İcra Takibi Gönderdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.02.2026 - 18:26

Artan hayat pahalılığı ve ekonomik daralma vatandaşın bütçesini her geçen gün daha fazla zorluyor. Çeyrek altın 12.166 TL alış, 12. 428 TL satış seviyesinden işlem görürken, yükselen fiyatlar sosyal ilişkileri de etkilemeye başladı. Kayseri’de yaşayan bir kişi, daha önce düğününde altın taktığı akrabasının kendi düğününde takı takmaması üzerine hukuki yola başvurarak icra takibi başlattı. Olay, ekonomik sıkıntıların aile içi ilişkilerde dahi gerilime yol açtığını ortaya koydu.

Kaynak - NTV

Kayseri Genel İcra Dairesi üzerinden icra takibi başlatıldı.

Kayseri’de yaşanan olayda, ismi açıklanmayan bir kişi akrabasının düğününde çeyrek altın taktı. Ancak kendi düğününde aynı akrabadan takı gelmediğini fark edince konuyu yargıya taşıdı.

NTV’nin aktardığına göre, mağdur olduğunu öne süren vatandaş, düğünde takılan altının “karşılıklılık esasına dayalı hibe” niteliği taşıdığını savunarak Kayseri Genel İcra Dairesi üzerinden icra takibi başlattı. Ödeme emrinde, geçmişte takılan çeyrek altının güncel piyasa değeri üzerinden tahsil edilmesi talep edildi. Tebligatı alan akrabanın yasal süre içinde itirazda bulunmaması üzerine borç kesinleşti. İcra dairesi, belirlenen tutarı borçludan tahsil ederek başvuruyu yapan kişiye ödedi.

“Karşılıklılık esasına dayalı hibe” diyerek başvurdu

İcra takibini başlatan alacaklı, düğünde takılan çeyrek altının “karşılıklılık esasına dayalı hibe” niteliği taşıdığını ileri sürdü. Buna göre altının tek taraflı bir hediye değil, ileride benzer şekilde karşılık beklenen bir takı olduğu savunularak, güncel piyasa değeri üzerinden geri ödenmesi talep edildi.

NTV’nin haberine göre sürecin dönüm noktası, borçlu konumundaki akrabanın icra ödeme emrine yasal süresi içinde itiraz etmemesi oldu. İtiraz gelmeyince takip kesinleşti. Kayseri Genel İcra Dairesi, çeyrek altının güncel bedelini borçludan tahsil ederek alacaklıya ödedi. Böylece bir düğünde takılan altın, icra yoluyla tahsil edilen bir alacak kalemine dönüştü.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
XRay

O takı merasimi (ki merasim olması bile salakça) yeni evlenen insanların ekonomik yorgunluğunu hafifletmek için yapılır. Adamın durumu yoktur az takar ya da ... Devamını Gör

Murat

İskoç la Kayseriliyi birbirinden ayıran fark bu işte İskoç bir yerde bırakır Kayserili sonuna kadar gider 😂😂😂

Meloni

İyice manyaklaştı bu millet. Ben hâlâ şu emanet altın olayını kabullenemiyorum bir türlü. Paran yoksa takma, kimseden de bekleme