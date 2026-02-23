Kayseri'de Bir Kişi Düğününde Takı Takmayan Akrabasına İcra Takibi Gönderdi
Artan hayat pahalılığı ve ekonomik daralma vatandaşın bütçesini her geçen gün daha fazla zorluyor. Çeyrek altın 12.166 TL alış, 12. 428 TL satış seviyesinden işlem görürken, yükselen fiyatlar sosyal ilişkileri de etkilemeye başladı. Kayseri’de yaşayan bir kişi, daha önce düğününde altın taktığı akrabasının kendi düğününde takı takmaması üzerine hukuki yola başvurarak icra takibi başlattı. Olay, ekonomik sıkıntıların aile içi ilişkilerde dahi gerilime yol açtığını ortaya koydu.
Kaynak - NTV
Kayseri Genel İcra Dairesi üzerinden icra takibi başlatıldı.
“Karşılıklılık esasına dayalı hibe” diyerek başvurdu
O takı merasimi (ki merasim olması bile salakça) yeni evlenen insanların ekonomik yorgunluğunu hafifletmek için yapılır. Adamın durumu yoktur az takar ya da ... Devamını Gör
İskoç la Kayseriliyi birbirinden ayıran fark bu işte İskoç bir yerde bırakır Kayserili sonuna kadar gider 😂😂😂
İyice manyaklaştı bu millet. Ben hâlâ şu emanet altın olayını kabullenemiyorum bir türlü. Paran yoksa takma, kimseden de bekleme