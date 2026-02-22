onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Meteoroloji Gün Gün Açıkladı, Gitti Denen Kar Geri Dönüyor: 45 İl Beyaza Bürünecek

Meteoroloji Gün Gün Açıkladı, Gitti Denen Kar Geri Dönüyor: 45 İl Beyaza Bürünecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.02.2026 - 17:22

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 23-27 Şubat haftasına ilişkin 5 günlük hava tahmin raporunda, kar yağışı beklenen 45 ili açıkladı. Şubat’ın son günlerine yaklaşılırken sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretse de, MGM birçok il için kar uyarısı yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu hafta kar yeniden kendini gösteriyor.

Bu hafta kar yeniden kendini gösteriyor.

23 Şubat Pazartesi günü başlayacak yağışların hafta boyunca 45 ilde etkili olacağı öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 günlük hava tahmin raporunda kar yağışı beklenen iller de paylaşıldı. İşte Meteoroloji’nin internet sitesinde yer alan rapora göre bu hafta karla karşılaşması beklenen şehirler…

İşte 22-25 Şubat tarihleri arasında kar yağışı beklenen iller listesi:

İşte 22-25 Şubat tarihleri arasında kar yağışı beklenen iller listesi:

22 Şubat Pazar: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bolu, Kastamonu, Sivas, Hakkari, Bitlis, Ağrı, Ardahan, Erzurum

23 Şubat Pazartesi: Yozgat, Ardahan, Kars, Ağrı, Bitlis

24 Şubat Salı: Bolu, Karabük, Kastamonu, Hakkari, Van, Bitlis

25 Şubat Çarşamba: Ankara, Eskişehir, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Niğde, Konya, Tokat, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Kars, Ardahan

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın