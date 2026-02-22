Meteoroloji Gün Gün Açıkladı, Gitti Denen Kar Geri Dönüyor: 45 İl Beyaza Bürünecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 23-27 Şubat haftasına ilişkin 5 günlük hava tahmin raporunda, kar yağışı beklenen 45 ili açıkladı. Şubat’ın son günlerine yaklaşılırken sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretse de, MGM birçok il için kar uyarısı yaptı.
Bu hafta kar yeniden kendini gösteriyor.
İşte 22-25 Şubat tarihleri arasında kar yağışı beklenen iller listesi:
