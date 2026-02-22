Meteoroloji Gün Gün Açıkladı, Gitti Denen Kar Geri Dönüyor: 45 İl Beyaza Bürünecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 23-27 Şubat haftasına ilişkin 5 günlük hava tahmin raporunda, kar yağışı beklenen 45 ili açıkladı. Şubat’ın son günlerine yaklaşılırken sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretse de, MGM birçok il için kar uyarısı yaptı.