Yargıtay'ın Verdiği Tapu Kararı Emsal Olarak Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, ortak mülkiyetteki gayrimenkullerin satışında ön alım hakkına ilişkin kritik bir karar verdi. Mahkeme, tarlalarda hak sahiplerinin bölümlerinin sınırları net değilse, satışın yapılamayacağını vurguladı. Ayrıca, satış öncesinde hak talebinde bulunmayanların, tapu devrinden sonra hak talep edemeyeceğine dikkat çekti.
Uzun yıllardır tartışmalı olan "pay" davaları çözüme kavuşuyor.
Mahkemenin reddettiği dava temyize gitti.
Temyize giden davadan emsal bir karar çıktı.
Hakkınızı kaybedebilirsiniz.
