Yargıtay'ın Verdiği Tapu Kararı Emsal Olarak Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor

Dosya, Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına temyiz başvurusu üzerine Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin önüne geldi.

Dosya incelemesinde, tarlada sınır çizgisi veya payları belirten işaretler olduğu savunulsa da, bilirkişi tarlanın boş, ekilmemiş ve sınır çizgilerinin bulunmadığını tespit etti. Daire, bu tespitlerin önceki mahkeme kararında dikkate alınmadığını belirledi.

Kararda, “Ön alım davasına konu pay, paydaşlarca özel olarak fiilen taksim edilip kullanılırken, biri kendi payını üçüncü kişiye satarsa, satış anında hak iddia etmeyen davacının tapuda yapılan satış nedeniyle ön alım hakkını kullanması, Türk Medeni Kanunu’nun dürüst davranma kuralıyla bağdaşmaz” denildi.

Daire ayrıca, “Dava konusu taşınmazda fiili taksimat bulunmadığı olgusu dikkate alınarak, ön alım hakkı ve diğer hususlar incelenerek karar verilmesi gerekirdi” diyerek kararı bozdu.