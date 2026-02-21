İstanbul'da Havası En Kirli ve En Temiz İlçeler Açıklandı
İstanbul’da hava kirliliği, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36 oranında geriledi. Kent genelindeki 24 ölçüm istasyonundan elde edilen veriler doğrultusunda en temiz ve en kirli ilçeler belirlendi.
Rapora göre Kağıthane hava kirliliğinin en yüksek ölçüldüğü ilçe olurken, en düşük seviyenin kaydedildiği nokta Sultangazi 1 istasyonu oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
24 noktada ölçüm yapıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Havası en kirli ve en temiz ilçeler belli oldu.
En çok artan ve azalan ilçeler de paylaşıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın