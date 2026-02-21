onedio
İstanbul'da Havası En Kirli ve En Temiz İlçeler Açıklandı

İstanbul'da Havası En Kirli ve En Temiz İlçeler Açıklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.02.2026 - 20:34

İstanbul’da hava kirliliği, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36 oranında geriledi. Kent genelindeki 24 ölçüm istasyonundan elde edilen veriler doğrultusunda en temiz ve en kirli ilçeler belirlendi.

Rapora göre Kağıthane hava kirliliğinin en yüksek ölçüldüğü ilçe olurken, en düşük seviyenin kaydedildiği nokta Sultangazi 1 istasyonu oldu.

24 noktada ölçüm yapıldı.

24 noktada ölçüm yapıldı.

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul’da 2025 ve 2026 yıllarının ocak aylarına ilişkin hava kirliliği verilerini analiz etti.

Kent genelindeki 24 istasyonda ölçülen partikül madde (PM10) değerlerine göre, İstanbul’da hava kirliliği ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36 oranında azaldı.

Havası en kirli ve en temiz ilçeler belli oldu.

Havası en kirli ve en temiz ilçeler belli oldu.

Ocak 2026’da kentte partikül madde (PM10) kirliliğinin en yüksek ölçüldüğü nokta, metreküp başına 46,4 mikrogramla Kağıthane 1 istasyonu oldu. Onu 44 mikrogramla Tuzla ve 39,8 mikrogramla Sancaktepe izledi.

Aynı dönemde en düşük değer ise metreküp başına 8,4 mikrogramla Sultangazi 1 istasyonunda kaydedildi. Büyükada’da 11,8 mikrogram, Sarıyer’de ise 15 mikrogram seviyeleri ölçüldü.

En çok artan ve azalan ilçeler de paylaşıldı.

En çok artan ve azalan ilçeler de paylaşıldı.

Kent genelinde partikül madde (PM10) kirliliği 21 istasyonda azalırken, 2 istasyonda artış gösterdi, 1 istasyonda ise değişmedi.

Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre en yüksek düşüş yüzde 83 ile Sultangazi 1 istasyonunda kaydedildi. Onu yüzde 53 ile Kadıköy ve yüzde 52 ile Bağcılar izledi.

Artış görülen istasyonlarda ise ilk sırada yüzde 35 ile Yenibosna, ardından yüzde 25 ile Arnavutköy yer aldı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
