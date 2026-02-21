İstanbul'da Havası En Kirli ve En Temiz İlçeler Açıklandı

Kent genelinde partikül madde (PM10) kirliliği 21 istasyonda azalırken, 2 istasyonda artış gösterdi, 1 istasyonda ise değişmedi.

Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre en yüksek düşüş yüzde 83 ile Sultangazi 1 istasyonunda kaydedildi. Onu yüzde 53 ile Kadıköy ve yüzde 52 ile Bağcılar izledi.

Artış görülen istasyonlarda ise ilk sırada yüzde 35 ile Yenibosna, ardından yüzde 25 ile Arnavutköy yer aldı.