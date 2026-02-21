onedio
Bu İnternet Sitesi Yapay Zekanın Mesleğinizi Elinizden Alacağı Tarihi Hesaplıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.02.2026 - 18:32

Son dönemde nereye baksak yapay zeka haberi görüyoruz ama bu seferki haber herkesi ilgilendiriyor. Goldman Sachs, Gartner ve Dünya Ekonomik Forumu (WEF) gibi dev kurumların verilerini kullanan yeni bir platform, hangi mesleğin ne zaman tarihe karışacağına dair iddialarda bulunuyor.

Güncel verilerle mesleğinizi ne zaman yapay zekanın elinizden alacağı hesaplanıyor.

Yapay zeka teknolojilerinin iş gücü piyasası üzerindeki etkileri tartışılmaya devam ederken, mesleklerin otomasyon riskini hesaplayan 'The Great Displacement' adlı platform dikkat çekiyor. Söz konusu platform, tahminlerini sadece varsayımlar üzerine değil; Goldman Sachs, Gartner ve Dünya Ekonomik Forumu (WEF) gibi küresel ölçekte kabul görmüş kuruluşların verilerine dayandırıyor. Bu kuruluşların yayımladığı kapsamlı ekonomi ve istihdam raporlarını analiz eden algoritma, kullanıcının girdiği meslek kolunun yapay zeka tarafından devralınma potansiyelini teknik veriler ışığında bir zaman çizelgesiyle sunuyor.

Bazı meslek gruplarında risk %80'in üzerinde çıktıç

Yapılan hesaplamalar, bazı meslek gruplarında otomasyon riskinin %80'in üzerine çıktığını gösterirken, yapay zekanın bu süreçte tamamen ikame edici mi yoksa destekleyici bir unsur mu olacağı verilerle ortaya koyuluyor. Sitenin sunduğu projeksiyonlar, küresel ekonomik dönüşümün önümüzdeki birkaç yıl içinde pek çok iş kolunda köklü yapısal değişikliklere yol açacağını öngörüyor.

Site üzerinden bazı meslekler için belirlenen süreleri sorguladık...

Siz de https://thegreatdisplacement.ai/ adresinden sorgulayabilirsiniz.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
