Bu İnternet Sitesi Yapay Zekanın Mesleğinizi Elinizden Alacağı Tarihi Hesaplıyor
Son dönemde nereye baksak yapay zeka haberi görüyoruz ama bu seferki haber herkesi ilgilendiriyor. Goldman Sachs, Gartner ve Dünya Ekonomik Forumu (WEF) gibi dev kurumların verilerini kullanan yeni bir platform, hangi mesleğin ne zaman tarihe karışacağına dair iddialarda bulunuyor.
Güncel verilerle mesleğinizi ne zaman yapay zekanın elinizden alacağı hesaplanıyor.
Bazı meslek gruplarında risk %80'in üzerinde çıktıç
