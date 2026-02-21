Bu İnternet Sitesi Yapay Zekanın Mesleğinizi Elinizden Alacağı Tarihi Hesaplıyor

Yapay zeka teknolojilerinin iş gücü piyasası üzerindeki etkileri tartışılmaya devam ederken, mesleklerin otomasyon riskini hesaplayan 'The Great Displacement' adlı platform dikkat çekiyor. Söz konusu platform, tahminlerini sadece varsayımlar üzerine değil; Goldman Sachs, Gartner ve Dünya Ekonomik Forumu (WEF) gibi küresel ölçekte kabul görmüş kuruluşların verilerine dayandırıyor. Bu kuruluşların yayımladığı kapsamlı ekonomi ve istihdam raporlarını analiz eden algoritma, kullanıcının girdiği meslek kolunun yapay zeka tarafından devralınma potansiyelini teknik veriler ışığında bir zaman çizelgesiyle sunuyor.