Doğalgazda Yönetmelik Değişti, 65 Yaş Üstü İçin Güvence Bedeli Müjdesi Geldi
Doğalgaz Hizmetleri Yönetmeliği’nde düzenlemeye gidildi. Yeni uygulamaya göre 65 yaş ve üzerindeki abonelerden güvence bedeli talep edilmeyecek. Abonelik ücretleri ise 6 taksitte ödenebilecek. Ayrıca kredi kartıyla yapılan ödemelere vade farksız taksit imkânı sağlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
65 yaş üstü için "güvence bedeli" kararı alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taksit sayısı da artırıldı.
Aynı dağıtım bölgesinde bir yere taşınan güvence bedeli ödemeyecek.
Abonelik işlemlerinde de değişiklikler olacak.
Artık bildirimsiz fesih de kalkıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın