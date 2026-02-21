onedio
Doğalgazda Yönetmelik Değişti, 65 Yaş Üstü İçin Güvence Bedeli Müjdesi Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.02.2026 - 17:56

Doğalgaz Hizmetleri Yönetmeliği’nde düzenlemeye gidildi. Yeni uygulamaya göre 65 yaş ve üzerindeki abonelerden güvence bedeli talep edilmeyecek. Abonelik ücretleri ise 6 taksitte ödenebilecek. Ayrıca kredi kartıyla yapılan ödemelere vade farksız taksit imkânı sağlandı.

65 yaş üstü için "güvence bedeli" kararı alındı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğalgaz piyasasında tüketicilere yönelik yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu.

Yeni uygulamaya göre, 65 yaş üstü olup muhtaç aylığı alanlar ile düzenli sosyal yardımdan yararlanan abonelerden güvence bedeli tahsil edilmeyecek. 2026 yılı için güvence bedeli tutarı 4 bin 135 TL olarak belirlenmişti.

Taksit sayısı da artırıldı.

Güvence bedeli artık peşin ya da kredi kartına vade farksız en az 6 eşit taksitle ödenebilecek.

Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle abonelik işlemlerinde hem ödeme kolaylığı sağlandı hem de dar gelirli vatandaşlara yönelik muafiyetler getirildi. Yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik kapsamında doğalgaz bağlantı bedelinde mevcutta 3 olan taksit sayısı 6’ya çıkarıldı. Ödemelerin kredi kartıyla yapılabilmesine de imkân tanındı.

Aynı dağıtım bölgesinde bir yere taşınan güvence bedeli ödemeyecek.

Aynı dağıtım bölgesi içinde farklı bir adrese taşınan abonelerden yeniden güvence bedeli talep edilmeyecek. Mevcut abonelikten kaynaklı iade işlemleri tamamlandıktan sonra, varsa ek tutarlar faturalara taksitler halinde yansıtılacak.

Yönetmelikte güvence bedelinden muaf tutulacak aboneler şu şekilde belirlendi:

  • Ön ödemeli sayaç kullanan tüketiciler

  • Abonelik sırasında herhangi bir nedenle güvence bedeli alınmamış olanlar (aynı adreste yeni sözleşme yapılana kadar)

  • İbadethaneler, cemevleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kur’an eğitim kursları

  • 65 yaşını doldurmuş ve kanun kapsamında aylık ya da düzenli sosyal yardım alma hakkı bulunan haneler adına yapılacak abonelikler

Ayrıca düzenlemede, mevcut aboneliğin sona erdirilip aynı gerçek ya da tüzel kişi tarafından aynı adreste yeniden abonelik yapılması halinde güvence bedeli muafiyetinin uygulanmayacağı hükme bağlandı.

Abonelik işlemlerinde de değişiklikler olacak.

Yönetmelik değişikliğine göre dağıtım şirketleri, mekanik sayaç kullanan abonelerden güvence bedelini bir defaya mahsus olmak üzere nakit ya da kredi kartıyla, peşin veya vade farksız en az 6 eşit taksitle tahsil edebilecek.

Eski düzenlemede ise abonelik sırasında güvence bedeli alınmamışsa, aynı adreste yeni sözleşme yapılana kadar bu bedel sonradan talep edilemiyordu.

Düzenlemeye göre ilk abonelik; proje onayı, belgelerin tamamlanması ve güvence bedeli işlemlerinden sonra yapılacak. Aynı adreste yeni abonelikte gaz en geç 4 iş gününde açılacak.

Fatura okuma süresi kısalırsa ödeme süresi en az 25 gün olacak; uzarsa borç en az 4 taksitte ve vade farksız tahsil edilecek. Faturalar son ödeme tarihinden en az 10 gün önce bildirilecek.

Artık bildirimsiz fesih de kalkıyor.

Yeni düzenlemeyle aboneliğin feshi öncesinde müşteriye bildirim şartı getirildi.

Buna göre, müşteri borcunu son ödeme tarihinden itibaren 3 ay boyunca ödemezse sözleşme feshedilebilecek. Ancak fesih işleminden en az 3 iş günü önce; kısa mesaj, telefon, e-posta, adrese ihbarname veya fatura altı bildirimi gibi yöntemlerden en az ikisi kullanılarak müşteriye bildirim yapılması zorunlu olacak.

