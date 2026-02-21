Doğalgazda Yönetmelik Değişti, 65 Yaş Üstü İçin Güvence Bedeli Müjdesi Geldi

Yönetmelik değişikliğine göre dağıtım şirketleri, mekanik sayaç kullanan abonelerden güvence bedelini bir defaya mahsus olmak üzere nakit ya da kredi kartıyla, peşin veya vade farksız en az 6 eşit taksitle tahsil edebilecek.

Eski düzenlemede ise abonelik sırasında güvence bedeli alınmamışsa, aynı adreste yeni sözleşme yapılana kadar bu bedel sonradan talep edilemiyordu.

Düzenlemeye göre ilk abonelik; proje onayı, belgelerin tamamlanması ve güvence bedeli işlemlerinden sonra yapılacak. Aynı adreste yeni abonelikte gaz en geç 4 iş gününde açılacak.

Fatura okuma süresi kısalırsa ödeme süresi en az 25 gün olacak; uzarsa borç en az 4 taksitte ve vade farksız tahsil edilecek. Faturalar son ödeme tarihinden en az 10 gün önce bildirilecek.