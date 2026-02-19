onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Su Boruları Değişsin Diye 21 Kilo Altınını Belediyeye Bağışladı

Su Boruları Değişsin Diye 21 Kilo Altınını Belediyeye Bağışladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.02.2026 - 22:07

Osaka’da kimliğini gizli tutan bir hayırsever, kentin eskiyen su altyapısının modernize edilmesi amacıyla belediyeye 21 kilogram altın bağışladı. Söz konusu altının satışından elde edilecek kaynağın, su borularının yenilenmesine yönelik projede değerlendirileceği açıklandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

21 kilo altını su projesi için bağışladı.

21 kilo altını su projesi için bağışladı.

Mainichi Shimbun’un haberine göre, Yokoyama Hideyuki gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl bir kişinin şehirde eskiyen su altyapısının yenilenmesi amacıyla “şaşırtıcı miktarda” altın bağışladığını duyurdu.

Yokoyama, kimliğinin gizli kalmasını isteyen bağışçının Kasım 2025’te Osaka Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü’ne 21 kilogram altın teslim ettiğini belirtti.

Bağışçının “Su temini projesine katkı sağlamak istiyorum.” dediğini aktaran Yokoyama, bu cömertlik karşısında teşekkür etmekte zorlandıklarını ifade etti. “Şok oldum. Bu gerçekten olağanüstü bir miktar. Su altyapı sistemi projesi için titizlikle değerlendireceğiz.” sözleriyle bağışın büyüklüğüne dikkat çekti.

Maliyet sebebiyle su yollarında problemler giderilemiyordu.

Maliyet sebebiyle su yollarında problemler giderilemiyordu.

Mainichi Shimbun’daki habere göre, belediye yetkilileri aynı bağışçının Ekim 2025’te de 500 bin yen (yaklaşık 3 bin 300 dolar) nakit destekte bulunduğunu açıkladı.

Osaka Belediyesi, 21 kilogram altının satışından sağlanacak geliri su borularının yenilenmesi çalışmalarında değerlendirmeyi planlıyor. Yerel basında daha önce, Osaka’daki eski su altyapısının yenilenmesinin, gerçek maliyetlerin öngörülen bütçeyi aşması nedeniyle sekteye uğradığı aktarılmıştı.

Yaklaşık 2 milyon 800 bin nüfusa sahip Osaka, Japonya’nın önde gelen ticaret merkezleri arasında yer alıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın