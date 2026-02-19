Su Boruları Değişsin Diye 21 Kilo Altınını Belediyeye Bağışladı
Osaka’da kimliğini gizli tutan bir hayırsever, kentin eskiyen su altyapısının modernize edilmesi amacıyla belediyeye 21 kilogram altın bağışladı. Söz konusu altının satışından elde edilecek kaynağın, su borularının yenilenmesine yönelik projede değerlendirileceği açıklandı.
21 kilo altını su projesi için bağışladı.
Maliyet sebebiyle su yollarında problemler giderilemiyordu.
