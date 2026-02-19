Su Boruları Değişsin Diye 21 Kilo Altınını Belediyeye Bağışladı

Mainichi Shimbun’un haberine göre, Yokoyama Hideyuki gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl bir kişinin şehirde eskiyen su altyapısının yenilenmesi amacıyla “şaşırtıcı miktarda” altın bağışladığını duyurdu.

Yokoyama, kimliğinin gizli kalmasını isteyen bağışçının Kasım 2025’te Osaka Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü’ne 21 kilogram altın teslim ettiğini belirtti.

Bağışçının “Su temini projesine katkı sağlamak istiyorum.” dediğini aktaran Yokoyama, bu cömertlik karşısında teşekkür etmekte zorlandıklarını ifade etti. “Şok oldum. Bu gerçekten olağanüstü bir miktar. Su altyapı sistemi projesi için titizlikle değerlendireceğiz.” sözleriyle bağışın büyüklüğüne dikkat çekti.