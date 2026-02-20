Altın Zengini İller Listesinde Yer Alan 255 Bin Nüfuslu Şehir Şaşırttı

Türkiye Gazetesi’ne göre sektör temsilcileri, alım-satımda uygulanan binde 2 vergi, yüksek alış–satış makası ve çoğunlukla fiziki teslimat yapılmamasına rağmen altın hesaplarının pratik işlem avantajı sayesinde hızla büyüdüğünü belirtiyor. Fiyatlardaki güçlü yükselişin bu dezavantajları büyük ölçüde telafi ettiği ifade ediliyor.

QNB Finansbank Başekonomisti Erkin Işık’ın hesaplamasına göre, Ocak 2026 itibarıyla Türkiye’nin toplam altın stokunun 4 bin 281 ton seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Ons fiyatının 5.000 dolara yaklaştığı varsayımıyla bu miktar yaklaşık 700 milyar dolarlık bir büyüklüğe işaret ediyor.

Aralık 2025 banka mevduat verilerine göre kişi başına düşen altın miktarında ilk üç sırada İstanbul, Ankara ve Muğla yer alırken, Batı Karadeniz’den bir il dördüncü sıraya yükselerek dikkat çekti.