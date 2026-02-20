Altın Zengini İller Listesinde Yer Alan 255 Bin Nüfuslu Şehir Şaşırttı
BDDK’nın açıkladığı bankalardaki altın mevduatı verileri, kişi başına düşen altın miktarına göre öne çıkan illeri ortaya çıkardı. Yaklaşık 255 bin nüfuslu bir Karadeniz kentinin, bu alanda büyük şehirleri geride bırakarak üst sıralara yükselmesi dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın "güvenli liman" olarak düşünülüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kişi başına düşen altın miktarında şaşırtan iller var.
255 bin nüfuslu Karabük, büyükşehirleri geride bıraktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın