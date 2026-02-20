onedio
article/comments
article/share
Altın Zengini İller Listesinde Yer Alan 255 Bin Nüfuslu Şehir Şaşırttı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
20.02.2026 - 20:00

BDDK’nın açıkladığı bankalardaki altın mevduatı verileri, kişi başına düşen altın miktarına göre öne çıkan illeri ortaya çıkardı. Yaklaşık 255 bin nüfuslu bir Karadeniz kentinin, bu alanda büyük şehirleri geride bırakarak üst sıralara yükselmesi dikkat çekti.

Altın "güvenli liman" olarak düşünülüyor.

Gram altın 2020’yi 455 TL seviyesinde tamamlarken, 2025 sonunda 5.950 TL’ye kadar yükseldi. 2026’nın ilk aylarında ise spot piyasada 7.000 TL sınırına yaklaşarak son beş yılda yaklaşık 14 katlık bir artış sergiledi.

Fiyatlardaki bu sert yükseliş ve ekonomik dalgalanmalar, yatırımcıları yeniden güvenli liman olarak görülen altına yöneltti. Bankalardaki altın mevduatları hem hacim hem de parasal değer bakımından rekor seviyelere ulaşırken, geleneksel yatırım aracı olarak öne çıkan altın sayesinde kişi başına birikimde zirveye çıkan iller de netleşti.

Kişi başına düşen altın miktarında şaşırtan iller var.

Türkiye Gazetesi’ne göre sektör temsilcileri, alım-satımda uygulanan binde 2 vergi, yüksek alış–satış makası ve çoğunlukla fiziki teslimat yapılmamasına rağmen altın hesaplarının pratik işlem avantajı sayesinde hızla büyüdüğünü belirtiyor. Fiyatlardaki güçlü yükselişin bu dezavantajları büyük ölçüde telafi ettiği ifade ediliyor.

QNB Finansbank Başekonomisti Erkin Işık’ın hesaplamasına göre, Ocak 2026 itibarıyla Türkiye’nin toplam altın stokunun 4 bin 281 ton seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Ons fiyatının 5.000 dolara yaklaştığı varsayımıyla bu miktar yaklaşık 700 milyar dolarlık bir büyüklüğe işaret ediyor.

Aralık 2025 banka mevduat verilerine göre kişi başına düşen altın miktarında ilk üç sırada İstanbul, Ankara ve Muğla yer alırken, Batı Karadeniz’den bir il dördüncü sıraya yükselerek dikkat çekti.

255 bin nüfuslu Karabük, büyükşehirleri geride bıraktı.

Aralık 2025’e ait altın mevduatı verileri esas alınarak kişi başına düşen altın miktarına göre yapılan sıralamada Karabük, listeye dördüncü sıradan girerek dikkat çekti.

Nüfus açısından ilk 15 il arasında en küçük şehir konumunda bulunan Karabük, yaklaşık 255 binlik nüfusuna rağmen İzmir, Antalya, Balıkesir, Eskişehir ve Trabzon gibi büyükşehirleri geride bıraktı.

** Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum.
