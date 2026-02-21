Donald Trump, Dün %10 Olarak Açıkladığı Gümrük Vergisini Bugün %15'e Çıkardı

Karar, Yüksek Mahkeme’nin Trump’ın önceki vergi düzenlemelerine dayanak olan acil durum yetkilerini iptal etmesinden saatler sonra alındı. Trump, yeni yüzde 15’lik temel tarifeyi 1974 Ticaret Yasası’nın 122. maddesine dayandırarak, Kongre onayı olmaksızın 150 gün süreyle uygulamaya koyuyor.

Demokratlar ve bazı Cumhuriyetçilerin mesafeli tutumu nedeniyle Kongre’den onay çıkmasının zor olduğu değerlendiriliyordu. Beyaz Saray, ilk yüzde 10’luk tarifelerin 24 Şubat’ta yürürlüğe gireceğini açıklamıştı; ancak artırılan oranın kesin başlangıç tarihi netleşmedi.