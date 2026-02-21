onedio
Donald Trump, Dün %10 Olarak Açıkladığı Gümrük Vergisini Bugün %15'e Çıkardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.02.2026 - 19:45

ABD Başkanı Donald Trump, bir gün önce açıkladığı yüzde 10’luk küresel gümrük vergisi oranını, Yüksek Mahkeme’nin vergi mekanizmasını hukuka aykırı saymasının ardından yüzde 15’e yükselttiğini açıkladı.

"ABD'den faydalanan ülkeler" dedi.

Bloomberg’in aktardığına göre Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “On yıllardır karşılık vermeden ABD’den faydalanan ülkelere uygulanan yüzde 10’luk küresel gümrük vergisini, hukuken test edilmiş ve onaylanmış yüzde 15 seviyesine derhal çıkarıyorum” dedi.

Trump "kongre onayı olmaksızın" kararı uygulamanın yolunu buldu.

Karar, Yüksek Mahkeme’nin Trump’ın önceki vergi düzenlemelerine dayanak olan acil durum yetkilerini iptal etmesinden saatler sonra alındı. Trump, yeni yüzde 15’lik temel tarifeyi 1974 Ticaret Yasası’nın 122. maddesine dayandırarak, Kongre onayı olmaksızın 150 gün süreyle uygulamaya koyuyor.

Demokratlar ve bazı Cumhuriyetçilerin mesafeli tutumu nedeniyle Kongre’den onay çıkmasının zor olduğu değerlendiriliyordu. Beyaz Saray, ilk yüzde 10’luk tarifelerin 24 Şubat’ta yürürlüğe gireceğini açıklamıştı; ancak artırılan oranın kesin başlangıç tarihi netleşmedi.

Hakan Karakoca
