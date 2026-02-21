Donald Trump, Dün %10 Olarak Açıkladığı Gümrük Vergisini Bugün %15'e Çıkardı
ABD Başkanı Donald Trump, bir gün önce açıkladığı yüzde 10’luk küresel gümrük vergisi oranını, Yüksek Mahkeme’nin vergi mekanizmasını hukuka aykırı saymasının ardından yüzde 15’e yükselttiğini açıkladı.
"ABD'den faydalanan ülkeler" dedi.
Trump "kongre onayı olmaksızın" kararı uygulamanın yolunu buldu.
