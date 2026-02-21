Forbes Dünyanın En İyi Yüzme Destinasyonlarını Açıkladı: Türkiye de Bir Yerle Listede
Güneş odaklı tatil planlarında yüzme, en çok tercih edilen aktivitelerin başında geliyor. Uzmanlara göre su içinde ya da su kenarında geçirilen zaman; kasların gevşemesine yardımcı oluyor, stres düzeyini düşürüyor ve genel iyilik halini destekliyor.
Lüks tatil firması CV Villas ise dünya çapında 100’ü aşkın popüler sahil destinasyonunu inceleyerek yüzme ve dalış için en elverişli noktaları belirledi. Araştırmada, Dünya Sağlık Örgütü’nün ideal kabul ettiği 26–30 derece aralığındaki deniz suyu sıcaklığı esas alındı. Ayrıca rüzgâr hızı, bulutluluk oranı ve UV indeksi gibi çevresel kriterler de analizde dikkate alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Listenin zirvesinde Endonezya var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avrupa'dan ilk destinasyon Fethiye oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın