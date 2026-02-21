onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Forbes Dünyanın En İyi Yüzme Destinasyonlarını Açıkladı: Türkiye de Bir Yerle Listede

Forbes Dünyanın En İyi Yüzme Destinasyonlarını Açıkladı: Türkiye de Bir Yerle Listede

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.02.2026 - 19:25

Güneş odaklı tatil planlarında yüzme, en çok tercih edilen aktivitelerin başında geliyor. Uzmanlara göre su içinde ya da su kenarında geçirilen zaman; kasların gevşemesine yardımcı oluyor, stres düzeyini düşürüyor ve genel iyilik halini destekliyor.

Lüks tatil firması CV Villas ise dünya çapında 100’ü aşkın popüler sahil destinasyonunu inceleyerek yüzme ve dalış için en elverişli noktaları belirledi. Araştırmada, Dünya Sağlık Örgütü’nün ideal kabul ettiği 26–30 derece aralığındaki deniz suyu sıcaklığı esas alındı. Ayrıca rüzgâr hızı, bulutluluk oranı ve UV indeksi gibi çevresel kriterler de analizde dikkate alındı.

Kaynak - Forbes

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Listenin zirvesinde Endonezya var.

Listenin zirvesinde Endonezya var.

Güneş odaklı tatil planlarında yüzme, en çok tercih edilen aktivitelerin başında geliyor. Uzmanlara göre su içinde ya da su kenarında geçirilen zaman; kasların gevşemesine yardımcı oluyor, stres düzeyini düşürüyor ve genel iyilik halini destekliyor.

Lüks tatil firması CV Villas ise dünya çapında 100’ü aşkın popüler sahil destinasyonunu inceleyerek yüzme ve dalış için en elverişli noktaları belirledi. Araştırmada, Dünya Sağlık Örgütü’nün ideal kabul ettiği 26–30 derece aralığındaki deniz suyu sıcaklığı esas alındı. Ayrıca rüzgâr hızı, bulutluluk oranı ve UV indeksi gibi çevresel kriterler de analizde dikkate alındı.

Avrupa'dan ilk destinasyon Fethiye oldu.

Avrupa'dan ilk destinasyon Fethiye oldu.

Listede 70,8 puanla yer alan Fethiye, Turkuaz Sahili’nin öne çıkan duraklarından biri olarak gösterildi. Korunaklı koyları ve doğal körfez yapısı sayesinde yılın büyük bölümünde sakin ve elverişli yüzme koşulları sunduğu vurgulanan Fethiye, sıralamaya giren ilk Avrupa destinasyonu oldu.

İlk beşi ise 69,5 puanla Kıbrıs’taki Protaras tamamladı. Ilık deniz suyu, düşük rüzgâr oranı ve uzun güneşlenme süresi, bölgenin öne çıkan avantajları arasında sıralandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın