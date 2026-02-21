Forbes Dünyanın En İyi Yüzme Destinasyonlarını Açıkladı: Türkiye de Bir Yerle Listede

Güneş odaklı tatil planlarında yüzme, en çok tercih edilen aktivitelerin başında geliyor. Uzmanlara göre su içinde ya da su kenarında geçirilen zaman; kasların gevşemesine yardımcı oluyor, stres düzeyini düşürüyor ve genel iyilik halini destekliyor.

Lüks tatil firması CV Villas ise dünya çapında 100’ü aşkın popüler sahil destinasyonunu inceleyerek yüzme ve dalış için en elverişli noktaları belirledi. Araştırmada, Dünya Sağlık Örgütü’nün ideal kabul ettiği 26–30 derece aralığındaki deniz suyu sıcaklığı esas alındı. Ayrıca rüzgâr hızı, bulutluluk oranı ve UV indeksi gibi çevresel kriterler de analizde dikkate alındı.

Kaynak - Forbes