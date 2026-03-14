Celal Şengör Yakın Arkadaşı İlber Ortaylı'yı Anlattı: "Her Merhaba Dediğimde Yeni Bir Şey Öğreniyordum"

'İlber Ortaylı, Türkiye'nin en büyük entelektüellerinden biriydi. Bana sorarsanız en büyük entelektüeliydi. Onun kaybı milletimiz için büyük bir kayıptır. Öldüğünü duyduğum zaman Türkiye'nin entelektüel kapasitesinin önemli bir kısmının kaybolduğunu hissettim. Çok üzüldüm.

İlber benim çok yakın, iyi bir arkadaşımdı. İlber'e her merhaba dediğimde ondan yeni bir şey öğreniyordum. Şimdi bu imkan kalmadı. Çok üzgünüm. İlber'in kaybının telafisi mümkün değildir. Ne onun ailesi gibi bir aile bulmak mümkündür artık, ne İlber gibi bir beyin bulmak mümkündür.

Dolayısıyla milletimize başsağlığı diliyorum. İnşallah İlber'ler yetiştirebiliriz diye ümit ediyorum. O da bunu istiyordu. İnşallah olur.'