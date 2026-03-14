onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Celal Şengör Yakın Arkadaşı İlber Ortaylı'yı Anlattı: "Her Merhaba Dediğimde Yeni Bir Şey Öğreniyordum"

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.03.2026 - 20:46 Son Güncelleme: 14.03.2026 - 20:47

İçerik Devam Ediyor

Ülkemizin en önmeli tarihçilerinden İlber Ortaylı 78 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden ve hastanede tedavi gördüğü öğrenilen Tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın acı haberi sevenlerini yasa boğdu. Kendisi ile tanışma şans yakalayanlar, onunla ilgili anılarını paylaştı. 

Kendisinin en yakın arkadaşlarından biri de Prof. Dr. Celal Şengör'dü. İlber Ortaylı ile birlikte sayısız programa katılan Şengör, yakın arkadaşının vefatının ardından Ortaylı'yı duygu dolu sözlerle anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Celal Şengör yakın arkadaşı İlber Ortaylı'yı şu sözlerle anlattı;

'İlber Ortaylı, Türkiye'nin en büyük entelektüellerinden biriydi. Bana sorarsanız en büyük entelektüeliydi. Onun kaybı milletimiz için büyük bir kayıptır. Öldüğünü duyduğum zaman Türkiye'nin entelektüel kapasitesinin önemli bir kısmının kaybolduğunu hissettim. Çok üzüldüm.

İlber benim çok yakın, iyi bir arkadaşımdı. İlber'e her merhaba dediğimde ondan yeni bir şey öğreniyordum. Şimdi bu imkan kalmadı. Çok üzgünüm. İlber'in kaybının telafisi mümkün değildir. Ne onun ailesi gibi bir aile bulmak mümkündür artık, ne İlber gibi bir beyin bulmak mümkündür.

Dolayısıyla milletimize başsağlığı diliyorum. İnşallah İlber'ler yetiştirebiliriz diye ümit ediyorum. O da bunu istiyordu. İnşallah olur.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Buradan izleyebilirsiniz;

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın