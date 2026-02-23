onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
ABD Tehdidi Altındaki İran'da Geçtiğimiz Ay Darbe Girişimi Önlenmiş

ABD Tehdidi Altındaki İran'da Geçtiğimiz Ay Darbe Girişimi Önlenmiş

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.02.2026 - 18:03

Ülke genelindeki protestolar ve ABD’nin artan baskısı nedeniyle siyasi gerilimin tırmandığı İran’da darbe girişiminin önlendiği iddia edildi. Fransız gazetesi Le Figaro’nun haberine göre, eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görev süresinde dışişleri bakanlığı yapan Cevad Zarif, gösterilerin zirveye ulaştığı dönemde dini lider Ali Hamaney’i görevden uzaklaştırmayı hedefledi. Haberde, 7 Ocak’ı 8 Ocak’a bağlayan gece gerçekleştiği öne sürülen girişimin, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani tarafından engellendiği aktarıldı.

Kaynak - Gazete Oksijen

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hasan Ruhani'nin önderlik ettiği girişim başarısızlıkla sonuçlandı.

Hasan Ruhani'nin önderlik ettiği girişim başarısızlıkla sonuçlandı.

İddiaya göre Hasan Ruhani’nin öncülük ettiği girişime, Cevad Zarif başta olmak üzere eski yönetimden bazı isimler, Kum’dan kimi din insanları ve İran Devrim Muhafızları içinden bazı yöneticilerin katıldığı öne sürüldü. Le Figaro’ya konuşan bir kaynak, planın amacının dini lider Ali Hamaney’i karar alma mekanizmalarından tamamen uzaklaştırmak olduğunu iddia etti.

Ancak İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani’nin destek vermemesi üzerine girişimin başarısız olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın ise planın açığa çıkmasını önlemek amacıyla süreçten haberdar edilmediği ileri sürüldü. İddialara göre planın deşifre edilmesinin ardından Ruhani ve Zarif birkaç gün ev hapsinde tutulurken, onlara yakın bazı reformist isimler de gözaltına alındı.

Larciani darbeyi önledi fiili lider oldu.

Larciani darbeyi önledi fiili lider oldu.

The New York Times’ın pazar günü yayımladığı haberde, darbe girişimini engellediği öne sürülen Ali Laricani’nin fiilen ülke yönetiminde belirleyici konuma geldiği iddia edildi. Haberde, dini lider Ali Hamaney’in yaklaşık bir buçuk ay önce Laricani’yi özel olarak görevlendirdiği, bu süreçte Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın ise etkisiz kaldığı ifade edildi.

Tahran’daki etkisini son aylarda artırdığı belirtilen Laricani’nin, geçtiğimiz ay yaşanan protestoların bastırılmasında kilit rol oynadığı öne sürüldü. İranlı siyasetçinin ayrıca Rusya, Katar ve Umman gibi bölgesel aktörlerle yürütülen temasları koordine ettiği, aynı zamanda Washington ile sürdürülen müzakerelere de liderlik ettiği kaydedildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın