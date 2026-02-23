ABD Tehdidi Altındaki İran'da Geçtiğimiz Ay Darbe Girişimi Önlenmiş

İddiaya göre Hasan Ruhani’nin öncülük ettiği girişime, Cevad Zarif başta olmak üzere eski yönetimden bazı isimler, Kum’dan kimi din insanları ve İran Devrim Muhafızları içinden bazı yöneticilerin katıldığı öne sürüldü. Le Figaro’ya konuşan bir kaynak, planın amacının dini lider Ali Hamaney’i karar alma mekanizmalarından tamamen uzaklaştırmak olduğunu iddia etti.

Ancak İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani’nin destek vermemesi üzerine girişimin başarısız olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın ise planın açığa çıkmasını önlemek amacıyla süreçten haberdar edilmediği ileri sürüldü. İddialara göre planın deşifre edilmesinin ardından Ruhani ve Zarif birkaç gün ev hapsinde tutulurken, onlara yakın bazı reformist isimler de gözaltına alındı.