ABD Tehdidi Altındaki İran'da Geçtiğimiz Ay Darbe Girişimi Önlenmiş
Ülke genelindeki protestolar ve ABD’nin artan baskısı nedeniyle siyasi gerilimin tırmandığı İran’da darbe girişiminin önlendiği iddia edildi. Fransız gazetesi Le Figaro’nun haberine göre, eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görev süresinde dışişleri bakanlığı yapan Cevad Zarif, gösterilerin zirveye ulaştığı dönemde dini lider Ali Hamaney’i görevden uzaklaştırmayı hedefledi. Haberde, 7 Ocak’ı 8 Ocak’a bağlayan gece gerçekleştiği öne sürülen girişimin, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani tarafından engellendiği aktarıldı.
Hasan Ruhani'nin önderlik ettiği girişim başarısızlıkla sonuçlandı.
Larciani darbeyi önledi fiili lider oldu.
