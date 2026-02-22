İnşaatı 144 Yıl Süren Sagrada Familia Bazilikası'nda Kulenin Son Parçası Yerleştirildi

Antoni Gaudí’nin başyapıtı olan Sagrada Família, 144 yıllık inşa sürecinin ardından tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Barselona’daki yapı, son çalışmalarla birlikte 172,5 metre yüksekliğe çıktı.

Geçtiğimiz ekim ayında 162,9 metreye ulaşan bazilika, bu seviyeden sonra da dünyanın en yüksek dini yapısı konumunu korudu.

Son olarak İsa Kulesi’nin tamamlanmasını sağlayacak son parça dev bir vinç yardımıyla yerine yerleştirildi. Böylece Sagrada Familia, 172,5 metreye ulaşarak zirve noktasına taşındı.