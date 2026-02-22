İnşaatı 144 Yıl Süren Sagrada Familia Bazilikası'nda Kulenin Son Parçası Yerleştirildi
Sagrada Família’nın 144 yıldır süren inşasında önemli bir eşik aşıldı. İspanya’daki bazilikanın merkez kulesinin son bölümü yerine monte edildi ve yapı, tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı.
Gaudi'nin şaheseri en yüksek seviyesine ulaştı.
Temeli 1882'de atılmıştı, inşaat on yıl daha sürecek.
