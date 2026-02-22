onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İnşaatı 144 Yıl Süren Sagrada Familia Bazilikası'nda Kulenin Son Parçası Yerleştirildi

İnşaatı 144 Yıl Süren Sagrada Familia Bazilikası'nda Kulenin Son Parçası Yerleştirildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.02.2026 - 23:41

Sagrada Família’nın 144 yıldır süren inşasında önemli bir eşik aşıldı. İspanya’daki bazilikanın merkez kulesinin son bölümü yerine monte edildi ve yapı, tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gaudi'nin şaheseri en yüksek seviyesine ulaştı.

Gaudi'nin şaheseri en yüksek seviyesine ulaştı.

Antoni Gaudí’nin başyapıtı olan Sagrada Família, 144 yıllık inşa sürecinin ardından tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Barselona’daki yapı, son çalışmalarla birlikte 172,5 metre yüksekliğe çıktı.

Geçtiğimiz ekim ayında 162,9 metreye ulaşan bazilika, bu seviyeden sonra da dünyanın en yüksek dini yapısı konumunu korudu.

Son olarak İsa Kulesi’nin tamamlanmasını sağlayacak son parça dev bir vinç yardımıyla yerine yerleştirildi. Böylece Sagrada Familia, 172,5 metreye ulaşarak zirve noktasına taşındı.

Temeli 1882'de atılmıştı, inşaat on yıl daha sürecek.

Temeli 1882'de atılmıştı, inşaat on yıl daha sürecek.

Sagrada Família tamamlandığında 13 bin kişilik kapasiteye sahip olacak ve toplam 18 kuleden oluşacak.

İsa Kulesi’nin resmi açılışının, eserin mimarı Antoni Gaudí’nin 100’üncü ölüm yıl dönümüne denk gelen 10 Haziran’da yapılması planlanıyor.

Temelleri 1882’de atılan ve her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan bazilika, Gaudí’nin 1926’daki vefatı nedeniyle yarım kalmıştı. Karmaşık cephe ve iç dekorasyon çalışmaları nedeniyle inşaatın yaklaşık 10 yıl daha sürmesi öngörülüyor. Yapı ayrıca UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın