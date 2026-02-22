OpenAI CEO'su Sam Altman'ın ChatGPT ve İnsanlık Karşılaştırmasına Tepkiler Var

Sam Altman, The Indian Express’in Hindistan’da düzenlediği geniş katılımlı yapay zeka zirvesinde, yapay zekanın çevresel etkilerine ilişkin eleştirilere yanıt verdi. Altman, teknolojinin doğaya zarar verdiği yönündeki iddialara karşı dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Yapay zeka modellerinin eğitimi sırasında tüketilen enerjinin sürekli gündeme taşınmasını haksız bulduğunu belirten Altman, insan zekasının oluşum sürecinin de ciddi bir enerji ve kaynak gerektirdiğini vurguladı. Bir insanın zihinsel gelişimi için yaklaşık 20 yıllık bir yaşam süresi ve bu süreçte tüketilen besinlere ihtiyaç duyulduğunu hatırlatan Altman, ayrıca insanlığın bugünkü bilgi birikiminin milyarlarca insanın evrimsel ve kültürel birikiminin sonucu olduğunu ifade etti.

Altman'ın bu açıklamaları sosyal medyada hayli tepki çekti.