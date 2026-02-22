onedio
OpenAI CEO'su Sam Altman'ın ChatGPT ve İnsanlık Karşılaştırmasına Tepkiler Var

Hakan Karakoca
22.02.2026 - 20:40

Sam Altman, The Indian Express’in Hindistan’da düzenlediği geniş katılımlı yapay zeka zirvesinde, yapay zekanın çevresel etkilerine ilişkin eleştirilere yanıt verdi. Altman, teknolojinin doğaya zarar verdiği yönündeki iddialara karşı dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Yapay zeka modellerinin eğitimi sırasında tüketilen enerjinin sürekli gündeme taşınmasını haksız bulduğunu belirten Altman, insan zekasının oluşum sürecinin de ciddi bir enerji ve kaynak gerektirdiğini vurguladı. Bir insanın zihinsel gelişimi için yaklaşık 20 yıllık bir yaşam süresi ve bu süreçte tüketilen besinlere ihtiyaç duyulduğunu hatırlatan Altman, ayrıca insanlığın bugünkü bilgi birikiminin milyarlarca insanın evrimsel ve kültürel birikiminin sonucu olduğunu ifade etti.

Altman'ın bu açıklamaları sosyal medyada hayli tepki çekti.

Sam Altman'ın açıklamasını bir bölümüne bakalım önce, sonrasında da gelen tepkilere...

"Bu insanlığa ihanet eden birinin sözleri..."

"Bu yüzden sadece kodlama uzmanlarına değil, filozoflara da ihtiyaç var."

"Çocukları beslemeyi bırakıp veri merkezlerini beslemeye başlamalıyız."

"Altman'ı eğitmek için ne kadar enerji harcandığını bilmiyorum, ama açıkça çok büyük bir israf olmuş."

“İnsan dünyasının değer kaybı, nesneler dünyasının değerindeki artışla doğru orantılı olarak artar.” Marx, 1844

