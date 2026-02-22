onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Tesla Kaza Sebebiyle 243 Milyon Dolar Tazminata Mahkum Edildi

Tesla Kaza Sebebiyle 243 Milyon Dolar Tazminata Mahkum Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.02.2026 - 17:51

ABD’de federal mahkeme, Tesla’nın otopilotla bağlantılı ölümcül kazada verilen 243 milyon dolarlık tazminatı onadı; şirketin temyize gitmesi bekleniyor.

Kaynak - Dünya

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir kişi yaşamını yitirmiş, bir kişi ağır yaralanmıştı.

Bir kişi yaşamını yitirmiş, bir kişi ağır yaralanmıştı.

Tesla’nın otopilot sistemiyle ilgili yıllardır süren kritik davada mahkeme nihai kararını verdi. ABD’de federal yargıç, 2019 yılında bir kadının hayatını kaybettiği ve erkek arkadaşının ağır yaralandığı kazada Tesla aleyhine verilen 243 milyon dolarlık tazminatı geçerli buldu. Şirketin kararı temyiz etmesi bekleniyor.

Tesla kararı temyize götürecek.

Tesla kararı temyize götürecek.

ABD’nin Florida eyaletinde görevli Federal Bölge Yargıcı Beth Bloom, Tesla’nın jüri kararını iptal etme talebini reddetti. Mahkeme, sunulan kanıtların Ağustos 2025’te verilen jüri kararını fazlasıyla desteklediğini vurguladı. Yargıç Bloom, Tesla’nın kararı bozmayı gerektirecek yeni hukuki bir argüman sunmadığını belirtti. Elon Musk liderliğindeki şirketin temyize gitmesi bekleniyor; ancak avukatlar karar sonrası yorum yapmadı.

Olay, 2019 yılında Florida'da yaşanmıştı.

Olay, 2019 yılında Florida'da yaşanmıştı.

Dava, 25 Nisan 2019’da Florida’nın Key Largo bölgesinde meydana gelen ölümcül trafik kazasına dayanıyor.

George McGee, 2019 model Tesla Model S’i kullanırken düşürdüğü telefonunu almak için eğildi. Bu sırada yaklaşık 100 km/s hızla ilerleyen araç, yol kenarında park halindeki SUV’nin yanında duran Naibel Benavides Leon ve Dillon Angulo’ya çarptı.

Kazada 22 yaşındaki Naibel Benavides Leon yaşamını yitirirken, Dillon Angulo ağır yaralandı.

Tesla %33 kusurlu bulundu.

Tesla %33 kusurlu bulundu.

Jüri, kazada Tesla’yı yüzde 33 oranında sorumlu buldu. Karara göre, Leon’un mirasçılarına 19,5 milyon dolar, Dillon Angulo’ya 23,1 milyon dolar tazminat ödenecek ve taraflar arasında paylaştırılmak üzere 200 milyon dolar cezai tazminat verildi.

Kazaya neden olan sürücü George McGee ise davacılarla daha önce ayrı bir anlaşma yaparak uzlaşmıştı.

Bu karar, Tesla’nın otopilot sistemiyle bağlantılı ölümcül kazaya ilişkin federal jüri tarafından verilen ilk büyük tazminat kararı olarak kayıtlara geçti.

Tesla kullanıcıyı suçladı.

Tesla kullanıcıyı suçladı.

Tesla, kararı bozma talebinde kazanın tek sorumlusunun sürücü George McGee olduğunu savundu. Şirket, Model S’te teknik kusur bulunmadığını ve kararın “sağduyuya aykırı” olduğunu ileri sürdü. Ayrıca Florida yasalarına göre cezai tazminat için gereken “insan hayatına karşı pervasızlık” şartının oluşmadığını belirtti.

Davacıların avukatı Adam Boumel ise karardan memnun olduklarını söyledi: “Tesla sorumluluk almadı. Otopilot kusurluydu ve yeterince hazır olmadan piyasaya sürüldü.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın