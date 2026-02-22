Tesla Kaza Sebebiyle 243 Milyon Dolar Tazminata Mahkum Edildi

Jüri, kazada Tesla’yı yüzde 33 oranında sorumlu buldu. Karara göre, Leon’un mirasçılarına 19,5 milyon dolar, Dillon Angulo’ya 23,1 milyon dolar tazminat ödenecek ve taraflar arasında paylaştırılmak üzere 200 milyon dolar cezai tazminat verildi.

Kazaya neden olan sürücü George McGee ise davacılarla daha önce ayrı bir anlaşma yaparak uzlaşmıştı.

Bu karar, Tesla’nın otopilot sistemiyle bağlantılı ölümcül kazaya ilişkin federal jüri tarafından verilen ilk büyük tazminat kararı olarak kayıtlara geçti.