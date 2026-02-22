Tesla Kaza Sebebiyle 243 Milyon Dolar Tazminata Mahkum Edildi
ABD’de federal mahkeme, Tesla’nın otopilotla bağlantılı ölümcül kazada verilen 243 milyon dolarlık tazminatı onadı; şirketin temyize gitmesi bekleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir kişi yaşamını yitirmiş, bir kişi ağır yaralanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tesla kararı temyize götürecek.
Olay, 2019 yılında Florida'da yaşanmıştı.
Tesla %33 kusurlu bulundu.
Tesla kullanıcıyı suçladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın