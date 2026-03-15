NOW TV'nin Yeni Dizisi Doktor: Başka Hayatta Gerçek Bir Hikayeymiş!

'Doktor: Başka Hayatta' dizisi, sadece senaristlerin hayal gücü değil; İtalyan doktor Pierdante Piccioni’nin 31 Mayıs 2013 tarihinde yaşadığı trajik trafik kazasının bir yansıması. Doktor Pierdante Piccioni'nin 2013'te geçirdiği trafik kazası sonrası uyandığında zihni 2001 yılında takılı kalmış. Hayatının son 12 yılını tamamen unutan doktor, 12 yılda yaşadığı her şeyi yeniden öğrenmek zorunda kalmış. Değişen tüm hayatına yeniden adapte olan ve her şeyi sıfırdan öğrenen doktor, daha sonra bu hikayesini kitap olarak kaleme almış. Kendi yazdığı Meno Dodici kitabıyla bu süreci anlatan doktorun hayatı, İtalya'nın ardından Türkiye'de de dizi dünyasına taşındı.