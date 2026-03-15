NOW TV'nin Yeni Dizisi Doktor: Başka Hayatta Gerçek Bir Hikayeymiş!

NOW TV'nin Yeni Dizisi Doktor: Başka Hayatta Gerçek Bir Hikayeymiş!

Merve Ersoy - TV Editörü
15.03.2026 - 20:39

NOW TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Sıla Türkoğlu ile İbrahim Çelikkol'un paylaştığı Doktor: Başka Hayatta dizisinin konusunun gerçek bir hikayeye dayandığı ortaya çıktı. NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan dizinin temelini oluşturan bu hikaye, tıp dünyasında 'gerçek hayattaki mucize' olarak adlandırılan Dr. Pierdante Piccioni’nin yaşamına dayanıyor.

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu'nun yeni dizisi Doktor: Başka Hayatta yayın hayatına başladı.

Başrolünü İbrahim Çelikkol ile paylaşan Sıla Türkoğlu, diziye dahil oluşuyla büyük bir gündem yaratmıştı. Yayın hayatına başlayan ve İtalyan Doc dizisi uyarlaması olan Doktor: Başka Hayatta'nın konusu dikkat çekti.

İtalya yapımı Doc – Nelle tue mani’den uyarlanan Doktor: Başka Hayatta aslında gerçek bir hikayeye dayanıyor.

'Doktor: Başka Hayatta' dizisi, sadece senaristlerin hayal gücü değil; İtalyan doktor Pierdante Piccioni’nin 31 Mayıs 2013 tarihinde yaşadığı trajik trafik kazasının bir yansıması. Doktor Pierdante Piccioni'nin 2013'te geçirdiği trafik kazası sonrası uyandığında zihni 2001 yılında takılı kalmış. Hayatının son 12 yılını tamamen unutan doktor, 12 yılda yaşadığı her şeyi yeniden öğrenmek zorunda kalmış. Değişen tüm hayatına yeniden adapte olan ve her şeyi sıfırdan öğrenen doktor, daha sonra bu hikayesini kitap olarak kaleme almış. Kendi yazdığı Meno Dodici kitabıyla bu süreci anlatan doktorun hayatı, İtalya'nın ardından Türkiye'de de dizi dünyasına taşındı.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
