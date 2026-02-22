Trump'ın Florida'daki Konutuna Girmek İsteyen Bir Kişi Yakalandı
Donald Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago malikanesine yerel saatle 01.30 civarında bir saldırı girişimi yapıldığı bildirildi.
United States Secret Service tarafından yapılan açıklamada, West Palm Beach’te bulunan malikaneye izinsiz girmeye çalışan bir kişinin etkisiz hale getirildiği ve olay yerinde öldürüldüğü duyuruldu.
Konuta girmeye çalışan kişi etkisiz hale getirildi.
Trump evde miydi?
