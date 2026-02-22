Trump'ın Florida'daki Konutuna Girmek İsteyen Bir Kişi Yakalandı

Florida Palm Beach Şerifi Ric Bradshaw, ihbar üzerine güvenlik ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini ve elinde benzin bidonu ile pompalı tüfek bulunan bir erkeğin tespit edildiğini açıkladı.

Bradshaw, ekiplerin şüpheliye elindeki eşyaları bırakması yönünde uyarıda bulunduğunu belirtti. BBC’nin aktardığına göre zanlı yakıt bidonunu yere bıraktı ancak tüfeğini ateş etmeye hazır şekilde kaldırdı. Bunun üzerine ABD Gizli Servisi ajanları şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirdi.