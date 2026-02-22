onedio
Trump'ın Florida'daki Konutuna Girmek İsteyen Bir Kişi Yakalandı

Hakan Karakoca
22.02.2026 - 20:15

Donald Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago malikanesine yerel saatle 01.30 civarında bir saldırı girişimi yapıldığı bildirildi.

United States Secret Service tarafından yapılan açıklamada, West Palm Beach’te bulunan malikaneye izinsiz girmeye çalışan bir kişinin etkisiz hale getirildiği ve olay yerinde öldürüldüğü duyuruldu.

Konuta girmeye çalışan kişi etkisiz hale getirildi.

Florida Palm Beach Şerifi Ric Bradshaw, ihbar üzerine güvenlik ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini ve elinde benzin bidonu ile pompalı tüfek bulunan bir erkeğin tespit edildiğini açıkladı.

Bradshaw, ekiplerin şüpheliye elindeki eşyaları bırakması yönünde uyarıda bulunduğunu belirtti. BBC’nin aktardığına göre zanlı yakıt bidonunu yere bıraktı ancak tüfeğini ateş etmeye hazır şekilde kaldırdı. Bunun üzerine ABD Gizli Servisi ajanları şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirdi.

Trump evde miydi?

Yetkililerin verdiği bilgiye göre ABD Başkanı Donald Trump, programı kapsamında hafta sonunu Beyaz Saray’da geçiriyordu. Polis, şüphelinin kimliğinin ailesine bildirim yapılana kadar açıklanmayacağını duyurdu.

Ayrıca olay sırasında Mar-a-Lago yerleşkesinde Gizli Servis koruması altındaki herhangi bir kişinin bulunmadığı ve güvenlik güçlerinden yaralanan olmadığı belirtildi.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
arvion

mağduriyetin her zaman bir alıcısı var.. kararsız seçmende sempati, kemik kitlede "başkanımıza saldırıyorlar" algısıyla kenetlenme yaratma, siyasi getiri çab... Devamını Gör

kunti

klasik akepe taktikleri ,mağdurum da mağdurum