Ünlü Banka Altın Yatırımcısını Sevindirecek Tahminini Açıkladı
İsviçre merkezli UBS, küresel emtia piyasalarına ilişkin yayımladığı “House View” raporunda, jeopolitik gerilimler ve makroekonomik koşulların desteğiyle altın için ons başına 6 bin 200 dolarlık fiyat hedefini duyurdu.
Altın, 20 Şubat’ta ons başına 5 bin 35 dolardan işlem gördü ve yüzde 0,8’lik sınırlı bir yükseliş kaydetti. ABD ile İran arasında süren nükleer müzakereler ve Washington’un Tahran’a yönelik olası bir müdahale ihtimaline rağmen fiyatların büyük ölçüde yatay kaldığı görüldü.
ABD-İran gerilimi altın fiyatlarını artırabilir.
Altın "korunma aracı" olarak görülüyor.
