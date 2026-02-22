Ünlü Banka Altın Yatırımcısını Sevindirecek Tahminini Açıkladı

UBS’in son “House View” raporuna göre artan jeopolitik riskler ve makroekonomik koşullar, bankanın altın için ons başına 6 200 dolar gibi yüksek bir fiyat hedefi belirlemesinde etkili oldu. Bu hedefin arkasındaki başlıca faktörlerden biri, ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanması ve bunun ham petrol piyasasına yansımasıdır; Brent petrol fiyatının varil başına yaklaşık 72 dolara yükselmesi de bu ortamda görüldü. Bu jeopolitik korkular, yatırımcıları güvenli liman aracı olarak altına yönlendirirken, UBS stratejisti Dominic Schnider jeopolitik gelişmelerin piyasada geçici oynaklığı artırarak altına talebi yükselttiğini belirtti. Ayrıca Fed’in gevşeme döngüsünü sürdürmesi beklentisi, faiz getirisi olmayan varlıkları desteklemeye devam ediyor.