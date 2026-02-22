onedio
Ünlü Banka Altın Yatırımcısını Sevindirecek Tahminini Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.02.2026 - 18:33

İsviçre merkezli UBS, küresel emtia piyasalarına ilişkin yayımladığı “House View” raporunda, jeopolitik gerilimler ve makroekonomik koşulların desteğiyle altın için ons başına 6 bin 200 dolarlık fiyat hedefini duyurdu.

Altın, 20 Şubat’ta ons başına 5 bin 35 dolardan işlem gördü ve yüzde 0,8’lik sınırlı bir yükseliş kaydetti. ABD ile İran arasında süren nükleer müzakereler ve Washington’un Tahran’a yönelik olası bir müdahale ihtimaline rağmen fiyatların büyük ölçüde yatay kaldığı görüldü.

ABD-İran gerilimi altın fiyatlarını artırabilir.

UBS’in son “House View” raporuna göre artan jeopolitik riskler ve makroekonomik koşullar, bankanın altın için ons başına 6 200 dolar gibi yüksek bir fiyat hedefi belirlemesinde etkili oldu. Bu hedefin arkasındaki başlıca faktörlerden biri, ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanması ve bunun ham petrol piyasasına yansımasıdır; Brent petrol fiyatının varil başına yaklaşık 72 dolara yükselmesi de bu ortamda görüldü. Bu jeopolitik korkular, yatırımcıları güvenli liman aracı olarak altına yönlendirirken, UBS stratejisti Dominic Schnider jeopolitik gelişmelerin piyasada geçici oynaklığı artırarak altına talebi yükselttiğini belirtti. Ayrıca Fed’in gevşeme döngüsünü sürdürmesi beklentisi, faiz getirisi olmayan varlıkları desteklemeye devam ediyor.

Altın "korunma aracı" olarak görülüyor.

UBS, Avrupa hisse senetlerine yönelik pozitif görüşünü koruyor. Almanya’da ekonomik faaliyette gözlenen toparlanma ve imalat PMI verisinin Haziran 2022’den bu yana ilk kez 50 eşiğini aşması sonrası banka, Avrupa’da şirket kârlarının 2027’ye kadar yüzde 18 oranında artmasını öngörüyor.

Öte yandan UBS, ons başına 6 bin 200 dolarlık hedefi doğrultusunda altını, önümüzdeki dönemde oluşabilecek piyasa ve ekonomik risklere karşı en güçlü korunma araçlarından biri olarak konumlandırıyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
