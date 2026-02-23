onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Türkiye'de En Çok Kazanan Meslek Grupları Belli Oldu: Zirvede Sürpriz Var

Türkiye'de En Çok Kazanan Meslek Grupları Belli Oldu: Zirvede Sürpriz Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.02.2026 - 19:19

Son araştırmalar, yüksek kazanç denildiğinde akla gelen klasik mesleklerin yerini daha uzmanlık gerektiren alanlara bırakmaya başladığını gösteriyor. Türkiye’de en yüksek aylık gelirin 456 bin TL ile noterlikte olduğu belirtilirken, doktorluk, pilotluk ve avukatlık gibi geleneksel yüksek gelirli mesleklerin artık listenin zirvesinde olmadığı görülüyor. Bitrix24’ün derlediği güncel verilere göre noterlik, uzun süredir üst sıralarda yer alan bu meslek gruplarını geride bırakarak ilk sıraya yerleşti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Noteri pilotluk ve yazılım mühendisliği takip ediyor.

Noteri pilotluk ve yazılım mühendisliği takip ediyor.

Açıklanan verilere göre Türkiye’de en yüksek gelir sağlayan mesleklerin başında noterlik geliyor. Noterlerin aylık gelirinin ortalaması 456 bin TL olarak kayıtlara geçti.  

 Noterliği, teknik uzmanlık gerektiren alanlar takip ediyor. Aylık ortalama 350 bin TL kazançla pilotluk ikinci sırada yer alırken, yaklaşık 348 bin TL gelirle yazılım mühendisliği hemen ardından geliyor.

Listenin devamında ise sigorta uzmanlığı 270 bin TL, avukatlık 264 bin TL ve eczacılık 242 bin TL ortalama aylık kazançla üst gelir grubunda yer alan meslekler arasında sıralanıyor.

Arz talep dengesi bu gelirleri belirliyor.

Arz talep dengesi bu gelirleri belirliyor.

Uzmanlara göre ortaya çıkan tablo, iş gücü piyasasında değişen arz-talep dengesiyle doğrudan bağlantılı. Özellikle kontenjanı sınırlı ve ileri düzey uzmanlık gerektiren mesleklerde gelirlerin daha hızlı arttığına dikkat çekiliyor. Bu durum, uzun süredir “yüksek kazançlı” olarak görülen doktorluk ve pilotluk gibi alanların konumunun yeniden tartışılmasına neden oluyor.

Verilere göre listede doktorluk aylık ortalama 228 bin TL ile yer alırken, mali müşavirlik 216 bin TL, petrol mühendisliği 204 bin TL ve yönetim danışmanlığı 192 bin TL seviyelerinde gelir sağlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın