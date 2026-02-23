Türkiye'de En Çok Kazanan Meslek Grupları Belli Oldu: Zirvede Sürpriz Var

Uzmanlara göre ortaya çıkan tablo, iş gücü piyasasında değişen arz-talep dengesiyle doğrudan bağlantılı. Özellikle kontenjanı sınırlı ve ileri düzey uzmanlık gerektiren mesleklerde gelirlerin daha hızlı arttığına dikkat çekiliyor. Bu durum, uzun süredir “yüksek kazançlı” olarak görülen doktorluk ve pilotluk gibi alanların konumunun yeniden tartışılmasına neden oluyor.

Verilere göre listede doktorluk aylık ortalama 228 bin TL ile yer alırken, mali müşavirlik 216 bin TL, petrol mühendisliği 204 bin TL ve yönetim danışmanlığı 192 bin TL seviyelerinde gelir sağlıyor.