Türkiye'de En Çok Kazanan Meslek Grupları Belli Oldu: Zirvede Sürpriz Var
Son araştırmalar, yüksek kazanç denildiğinde akla gelen klasik mesleklerin yerini daha uzmanlık gerektiren alanlara bırakmaya başladığını gösteriyor. Türkiye’de en yüksek aylık gelirin 456 bin TL ile noterlikte olduğu belirtilirken, doktorluk, pilotluk ve avukatlık gibi geleneksel yüksek gelirli mesleklerin artık listenin zirvesinde olmadığı görülüyor. Bitrix24’ün derlediği güncel verilere göre noterlik, uzun süredir üst sıralarda yer alan bu meslek gruplarını geride bırakarak ilk sıraya yerleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Noteri pilotluk ve yazılım mühendisliği takip ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arz talep dengesi bu gelirleri belirliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın