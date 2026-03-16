Motive Ödüle Doymuyor: “En İyi Şarkı” Ödülünün Sahibi Oldu

Yeni neslin favori isimlerinden olan Motive, Galatasaray Üniversitesi tarafından düzenlenen ödül töreninde, Uzi ile birlikte seslendirdiği 'Şarkılar Sokaklara Ait' parçasıyla “En İyi Şarkı” ödülünün sahibi oldu. Büyük ilgi gören Mortal Kombat albümüyle dünya listelerinde de dikkat çeken Motive, bu sene birçok ödül töreninden başarıyla döndü ve adından söz ettirmeye devam ediyor.

Motive, kendisine bu ödülü layık gören öğrencilere teşekkür ederken sahnede duygusal anlar yaşadı. Genç sanatçının tören alanına girişiyle birlikte alkış tufanı koparken, hayranları imza alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu! Rap müziğin Türkiye’deki yükselişinin en somut örneklerinden biri olan bu gece, türün akademik çevrelerde de ne kadar kabul gördüğünü kanıtlar nitelikteydi.