Motive Ödüle Doymuyor: “En İyi Şarkı” Ödülünün Sahibi Oldu

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.03.2026 - 16:23

Motive, yeni neslin en sevdiği sesler arasında! Sevilen isim, Galatasaray Üniversitesi tarafından düzenlenen ödül töreninde, Uzi ile birlikte seslendirdiği 'Şarkılar Sokaklara Ait' parçasıyla “En İyi Şarkı” ödülünün sahibi oldu. 

Büyük ilgi gören Mortal Kombat albümüyle dünya listelerinde de dikkat çeken Motive bu sene birçok ödül töreninden başarıyla döndü.

Motive, ödüllere doymuyor.

Yeni neslin favori isimlerinden olan Motive, Galatasaray Üniversitesi tarafından düzenlenen ödül töreninde, Uzi ile birlikte seslendirdiği 'Şarkılar Sokaklara Ait' parçasıyla “En İyi Şarkı” ödülünün sahibi oldu. Büyük ilgi gören Mortal Kombat albümüyle dünya listelerinde de dikkat çeken Motive, bu sene birçok ödül töreninden başarıyla döndü ve adından söz ettirmeye devam ediyor. 

Motive, kendisine bu ödülü layık gören öğrencilere teşekkür ederken sahnede duygusal anlar yaşadı. Genç sanatçının tören alanına girişiyle birlikte alkış tufanı koparken, hayranları imza alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu! Rap müziğin Türkiye’deki yükselişinin en somut örneklerinden biri olan bu gece, türün akademik çevrelerde de ne kadar kabul gördüğünü kanıtlar nitelikteydi.

Konserler, yeni şarkılar kaldığı yerden devam edecek.

Tören sonrasında sosyal medyada 'Motive' etiketi kısa sürede gündemin üst sıralarına tırmandı. Uzi ile olan dostluğu ve profesyonel iş birliği de takdir toplayan Motive, konserlerine ve yeni şarkılarına hız kesmeden devam ediyor. Motive, yalnızca bir yerel yıldız değil, uluslararası bir ikon olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Hadise gibi güçlü isimlerle birlikte çalışan ünlü isim, hayranlarını sevindirmeye devam ediyor.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
