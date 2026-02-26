Bir Asırdır Süren Dava Sonunda Karara Bağlandı: 94 Yıllık Dava Sonuçlandı
Çanakkale’nin Biga ilçesinde 1932’de açılan bir mülkiyet davası, aradan geçen 94 yılın ardından karara bağlandı. Büyük dedelerin başlattığı süreç, dördüncü kuşak torunların tanıklığında tamamlandı. Yaklaşık bin tarafın yer aldığı ve 183 parseli kapsayan dosya, Türkiye yargı tarihinin en uzun soluklu davalarından biri olarak kayıtlara geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1941 yılında ilk karar verildi ama...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Açılan davalarla uzlaşmazlık konuları giderek büyüdü.
Ocak ayında dava nihayete erdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın