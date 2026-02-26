onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bir Asırdır Süren Dava Sonunda Karara Bağlandı: 94 Yıllık Dava Sonuçlandı

Bir Asırdır Süren Dava Sonunda Karara Bağlandı: 94 Yıllık Dava Sonuçlandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.02.2026 - 17:49

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 1932’de açılan bir mülkiyet davası, aradan geçen 94 yılın ardından karara bağlandı. Büyük dedelerin başlattığı süreç, dördüncü kuşak torunların tanıklığında tamamlandı. Yaklaşık bin tarafın yer aldığı ve 183 parseli kapsayan dosya, Türkiye yargı tarihinin en uzun soluklu davalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Kaynak - HalkTV

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1941 yılında ilk karar verildi ama...

1941 yılında ilk karar verildi ama...

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 1932’de açılan bir mülkiyet davası, 94 yıl sonra karara bağlandı. Büyük dedelerin başlattığı hukuki süreç, dördüncü kuşak torunların tanıklığında tamamlandı. Yaklaşık bin tarafı ve 183 parseli kapsayan dosya, Türkiye yargı tarihinin en uzun soluklu davalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Halk TV’nin aktardığına göre dava, 27 Ekim 1932’de Biga Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verilen dilekçeyle başladı. Yerel mahkeme ilk hükmünü dokuz yıl sonra, 11 Temmuz 1941’de açıkladı. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay’a taşındı ve yargılama süreci onlarca yıla yayılan bir belirsizlik dönemine girdi.

Açılan davalarla uzlaşmazlık konuları giderek büyüdü.

Açılan davalarla uzlaşmazlık konuları giderek büyüdü.

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi, 1943’te yerel mahkemenin kararını bozarak dosyayı yeniden görülmek üzere Biga Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderdi. Bu aşamadan sonra dava, hukuk sistemindeki değişiklikler ve bölgedeki kadastro çalışmaları nedeniyle yeni bir sürece girdi. Kaldırımbaşı köyündeki taşınmazların kadastro tespitlerine dahil edilmesiyle dosya 1958’te kadastro mahkemesine devredildi.

Zaman içinde aynı taşınmazlara açılan diğer davaların ana dosya ile birleştirilmesi sonucu parsel sayısı 232’ye çıktı. 2015’te Çanakkale Kadastro Mahkemesi’ne kaydedilen dosyada bilirkişi incelemeleri, taraf teşkili ve delil değerlendirmeleri yıllarca sürdü. Yapılan çalışmalar sonucunda taraf sayısının yaklaşık bin olduğu belirlendi.

Ocak ayında dava nihayete erdi.

Ocak ayında dava nihayete erdi.

Yaklaşık bir asır süren dava, 21 Ocak 2026’da açıklanan nihai kararla tamamlandı. Çanakkale Kadastro Mahkemesi, 183 parseli kapsayan incelemesini bitirerek davanın kısmen kabul, kısmen reddedilmesine karar verdi.

1932’de başlayan mülkiyet mücadelesinin 94 yıl sonra sonuçlanması, Türkiye’de yargı süreçlerinin uzunluğuna dair çarpıcı bir örnek olarak kayıtlara geçti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın