Bir Asırdır Süren Dava Sonunda Karara Bağlandı: 94 Yıllık Dava Sonuçlandı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 1932’de açılan bir mülkiyet davası, 94 yıl sonra karara bağlandı. Büyük dedelerin başlattığı hukuki süreç, dördüncü kuşak torunların tanıklığında tamamlandı. Yaklaşık bin tarafı ve 183 parseli kapsayan dosya, Türkiye yargı tarihinin en uzun soluklu davalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Halk TV’nin aktardığına göre dava, 27 Ekim 1932’de Biga Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verilen dilekçeyle başladı. Yerel mahkeme ilk hükmünü dokuz yıl sonra, 11 Temmuz 1941’de açıkladı. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay’a taşındı ve yargılama süreci onlarca yıla yayılan bir belirsizlik dönemine girdi.