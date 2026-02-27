Uçuş Görevlileri Uyardı: Uçakta Bu Kıyafetleri Giymeden Önce Bir Kez Daha Düşünün

Ancak bazı kabin görevlilerine göre bu tercihler, özellikle acil durum senaryolarında ciddi riskler barındırabiliyor. Pratik deneyimlere dayanan uyarılar, uçuş sırasında yalnızca rahatlığı değil güvenliği de düşünmek gerektiğini ortaya koyuyor.

ABD merkezli havayollarında görev yapan bazı kabin ekipleri, yolcuların acil tahliye ihtimalini göz önünde bulundurarak daha koruyucu kıyafetler seçmesini öneriyor. Olası bir acil inişte, yolcuların şişme tahliye kaydırağından hızla kayarak uçağı terk etmesi gerekebiliyor. Bu kaydıraklar sanıldığı kadar “yumuşak” değil, sürtünmeye bağlı olarak çıplak ciltte tahriş, çizik hatta yanık benzeri yaralanmalar oluşabiliyor. Bu nedenle bacak ve kolları örten kıyafetler, olası darbelerin etkisini azaltabiliyor.