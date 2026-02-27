onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Uçuş Görevlileri Uyardı: Uçakta Bu Kıyafetleri Giymeden Önce Bir Kez Daha Düşünün

Uçuş Görevlileri Uyardı: Uçakta Bu Kıyafetleri Giymeden Önce Bir Kez Daha Düşünün

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.02.2026 - 08:46

Uçak yolculuklarında konforlu kıyafetler tercih etmek yaygın bir alışkanlık. Özellikle uzun süren uçuşlarda şort, kısa üst ya da tayt gibi rahat parçalar öne çıkıyor. Ancak kabin ekiplerinin saha deneyimleri, bu tercihlerinin her zaman en güvenli seçenekler olmayabileceğini gösteriyor. Olası acil durumlar ve kabin koşulları göz önüne alındığında, kıyafet seçiminin yalnızca rahatlık değil güvenlik açısından da değerlendirilmesi gerekiyor.

Kaynak: https://www.ma-grande-taille.com/en/v...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uçak yolculuğunda çoğu kişi konforu ön planda tutarak şort, kısa üst ya da tayt gibi rahat parçaları tercih ediyor.

Uçak yolculuğunda çoğu kişi konforu ön planda tutarak şort, kısa üst ya da tayt gibi rahat parçaları tercih ediyor.

Ancak bazı kabin görevlilerine göre bu tercihler, özellikle acil durum senaryolarında ciddi riskler barındırabiliyor. Pratik deneyimlere dayanan uyarılar, uçuş sırasında yalnızca rahatlığı değil güvenliği de düşünmek gerektiğini ortaya koyuyor.

ABD merkezli havayollarında görev yapan bazı kabin ekipleri, yolcuların acil tahliye ihtimalini göz önünde bulundurarak daha koruyucu kıyafetler seçmesini öneriyor. Olası bir acil inişte, yolcuların şişme tahliye kaydırağından hızla kayarak uçağı terk etmesi gerekebiliyor. Bu kaydıraklar sanıldığı kadar “yumuşak” değil, sürtünmeye bağlı olarak çıplak ciltte tahriş, çizik hatta yanık benzeri yaralanmalar oluşabiliyor. Bu nedenle bacak ve kolları örten kıyafetler, olası darbelerin etkisini azaltabiliyor.

Bir diğer önemli nokta ise kabin içi sıcaklık.

Bir diğer önemli nokta ise kabin içi sıcaklık.

Uçak içi ortam, özellikle uzun uçuşlarda beklenenden daha serin olabiliyor. Kısa üstler ve şortlar, birkaç saat sonra ciddi bir üşüme hissine yol açabiliyor. Uzmanlar bu nedenle katmanlı giyinmenin daha sağlıklı bir tercih olduğunu vurguluyor.

Ayakkabı seçimi de en az kıyafet kadar önemli. Parmak arası terlikler veya yüksek topuklu ayakkabılar, acil tahliye sırasında hareket kabiliyetini kısıtlayabiliyor. Kaygan zemin, panik ortamı ve hızlı yönlendirmeler düşünüldüğünde kapalı ve ayağı sabitleyen ayakkabılar çok daha güvenli kabul ediliyor.

Taytlar ise ayrı bir tartışma konusu. Çoğu tayt sentetik elyaftan üretiliyor. Olası bir yangın durumunda bu tür kumaşlar eriyerek cilde yapışabiliyor ve yanık riskini artırabiliyor. Bu nedenle doğal lif içeren, daha dayanıklı kumaşların tercih edilmesi öneriliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın