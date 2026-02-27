Pakistan, Afganistan’a Savaş İlan Etti: Sınır Hattında Çatışmalar Şiddetlendi
Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim, sınır hattında başlayan karşılıklı saldırıların ardından açık çatışmaya dönüştü. İslamabad yönetimi, Afganistan’a karşı “açık savaş” durumuna geçildiğini duyurdu. Durand Hattı boyunca operasyonların sürdüğü belirtilirken, iki taraftan da yüksek sayıda kayıp iddiaları geldi. Bölgedeki gelişmeler uluslararası kamuoyu tarafından yakından izleniyor.
Pakistan ile Afganistan arasındaki sınır gerilimi çatışmaya dönüştü.
Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Asıf, X'te yaptığı paylaşımda, “Sabrımız tükendi. Artık aramızda açık bir savaş var” ifadelerini kullandı.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid, yaptığı açıklamada Pakistan’ın sınır hattındaki hava saldırılarını “açık saldırganlık” olarak nitelendirdi.
