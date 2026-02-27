onedio
Pakistan, Afganistan’a Savaş İlan Etti: Sınır Hattında Çatışmalar Şiddetlendi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.02.2026 - 07:49

Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim, sınır hattında başlayan karşılıklı saldırıların ardından açık çatışmaya dönüştü. İslamabad yönetimi, Afganistan’a karşı “açık savaş” durumuna geçildiğini duyurdu. Durand Hattı boyunca operasyonların sürdüğü belirtilirken, iki taraftan da yüksek sayıda kayıp iddiaları geldi. Bölgedeki gelişmeler uluslararası kamuoyu tarafından yakından izleniyor.

Pakistan ile Afganistan arasındaki sınır gerilimi çatışmaya dönüştü.

İki ülke arasında fiili sınır kabul edilen Durand Hattı boyunca karşılıklı saldırılar sürerken, Pakistan yönetimi Afganistan’la “açık savaş” durumuna girildiğini açıkladı.

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda diplomatik girişimlerin sonuç vermediğini belirterek “Artık aramızda açık savaş var” ifadelerini kullandı. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar ise operasyonlarda Afgan tarafında 133 kişinin öldüğünü, 200’den fazla kişinin yaralandığını öne sürdü. Kabil, Paktia ve Kandahar’da bazı hedeflerin vurulduğu, çok sayıda mevzinin imha edildiği iddia edildi.

Afganistan cephesinden yapılan açıklamalarda ise farklı rakamlar paylaşıldı. Afgan yönetimi Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat, misilleme saldırılarında 55 Pakistan askerinin öldüğünü ileri sürdü. Ayrıca bazı askeri noktaların ele geçirildiği iddia edildi.

Taraflar karşılıklı olarak operasyonların süreceği mesajını verirken, sahadaki kayıplara ilişkin verilerin bağımsız kaynaklarca doğrulanmadığı görülüyor. Son gelişmeler, uzun süredir kırılgan olan sınır hattındaki güvenlik durumunun daha da ağırlaşabileceğine işaret ediyor.

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Asıf, X'te yaptığı paylaşımda, “Sabrımız tükendi. Artık aramızda açık bir savaş var” ifadelerini kullandı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid, yaptığı açıklamada Pakistan’ın sınır hattındaki hava saldırılarını “açık saldırganlık” olarak nitelendirdi.

Mücahid, Afganistan’ın egemenliğini savunduklarını belirterek Durand Hattı boyunca Pakistan’a ait askeri hedeflere yönelik kapsamlı misilleme operasyonu başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, operasyonların “ülkeyi savunma hakkı çerçevesinde” gerçekleştirildiği ve saldırıların karşılıksız kalmayacağı vurgulandı.

Ölü ya da yaralı var mı?

  • Pakistan tarafı, Afganistan’daki operasyonlarda 133 kişi öldü, 200’den fazla kişi yaralandı şeklinde konuştu.

  • Afganistan/Taliban cephesi, misilleme operasyonlarında 55 Pakistan askerinin öldüğünü ve çok sayıda askerin cesedinin ele geçirildiğini ileri sürdü.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
