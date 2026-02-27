Pakistan, Afganistan’a Savaş İlan Etti: Sınır Hattında Çatışmalar Şiddetlendi

İki ülke arasında fiili sınır kabul edilen Durand Hattı boyunca karşılıklı saldırılar sürerken, Pakistan yönetimi Afganistan’la “açık savaş” durumuna girildiğini açıkladı.

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda diplomatik girişimlerin sonuç vermediğini belirterek “Artık aramızda açık savaş var” ifadelerini kullandı. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar ise operasyonlarda Afgan tarafında 133 kişinin öldüğünü, 200’den fazla kişinin yaralandığını öne sürdü. Kabil, Paktia ve Kandahar’da bazı hedeflerin vurulduğu, çok sayıda mevzinin imha edildiği iddia edildi.

Afganistan cephesinden yapılan açıklamalarda ise farklı rakamlar paylaşıldı. Afgan yönetimi Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat, misilleme saldırılarında 55 Pakistan askerinin öldüğünü ileri sürdü. Ayrıca bazı askeri noktaların ele geçirildiği iddia edildi.

Taraflar karşılıklı olarak operasyonların süreceği mesajını verirken, sahadaki kayıplara ilişkin verilerin bağımsız kaynaklarca doğrulanmadığı görülüyor. Son gelişmeler, uzun süredir kırılgan olan sınır hattındaki güvenlik durumunun daha da ağırlaşabileceğine işaret ediyor.