Havaalanları İçin Sahte Bomba İhbarı Yapan 5 Çocuk İçin 45 Yıla Kadar Hapis İstendi

Geçen yıl, yaşları 14 ile 17 arasında değişen, İzmir, Kars, Sakarya, Diyarbakır ve Antalya'da yaşayan 5 çocuk, dijital oyunlarda tanıştığı kız çocukları A.S.T. (15) ve D.A. (15) ile sosyal medya platformu 'Discord' aracılığıyla iletişim kurdu. İstanbul Silivri'de yaşayan mağdurlardan çeşitli isteklerde bulunan 2 çocuk, taleplerinin reddedilmesi üzerine kız çocuklarına tehdit içerikli mesaj gönderdi.

Mesajlarında mağdura ve ailesine karşı korku yaratmaya yönelik ifadeler kullanan şüpheliler, ikinci kez isteklerinin karşılanmaması üzerine kız çocuklarından internet tabanlı arama uygulaması için gerekli olan kodu tehditle aldı.