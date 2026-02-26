onedio
Havaalanları İçin Sahte Bomba İhbarı Yapan 5 Çocuk İçin 45 Yıla Kadar Hapis İstendi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.02.2026 - 15:09

Yaşları 14 ile 17 arasında değişen, İzmir, Kars, Sakarya, Diyarbakır ve Antalya'da yaşayan 5 çocuk, Discord üzerinden konuştuğu 2 kız çocuğunun telefon hatlarını ele geçirmiş ve Adana ve Gaziantep’teki havaalanlarını arayarak sahte bomba ihbarında bulunmuştu. Savcılık, 1'i tutuklu 5 çocuk hakkında 17'şer yıldan 45'er yıla kadar hapis cezası talep etti.

Discord üzerinden kız çocuklarını tehdit eden ve sonrasında ele geçirdikleri telefon hattı ile sahte bomba ihbarı yapan 5 çocuk hakkında iddianame tamamlandı.

Geçen yıl, yaşları 14 ile 17 arasında değişen, İzmir, Kars, Sakarya, Diyarbakır ve Antalya'da yaşayan 5 çocuk, dijital oyunlarda tanıştığı kız çocukları A.S.T. (15) ve D.A. (15) ile sosyal medya platformu 'Discord' aracılığıyla iletişim kurdu. İstanbul Silivri'de yaşayan mağdurlardan çeşitli isteklerde bulunan 2 çocuk, taleplerinin reddedilmesi üzerine kız çocuklarına tehdit içerikli mesaj gönderdi.

Mesajlarında mağdura ve ailesine karşı korku yaratmaya yönelik ifadeler kullanan şüpheliler, ikinci kez isteklerinin karşılanmaması üzerine kız çocuklarından internet tabanlı arama uygulaması için gerekli olan kodu tehditle aldı.

Sahte bomba ihbarı ile havaalanında tüm operasyonlar durduruldu.

Söz konusu 2 kişi, kız çocuklarının telefon numarası üzerinden 26 ve 28 Temmuz'da Adana ve Gaziantep'teki havalimanlarını arayarak 'sahte bomba' ihbarında bulundu. İki yolcu uçağı güvenli bölgeye çekilerek yolcular tahliye edildi ancak ihbarların asılsız olduğu anlaşıldı.

İhbarların asılsız çıkması üzerine soruşturma başlatıldı. Polis, telefon numaraları üzerinden kız çocuklarına ulaştı. İfadelerinde, sosyal medyada tanıştıkları 5 kişinin kendilerini tehdit ettiği bilgisini paylaşan mağdurlar, bu şahıslardan şikâyetçi oldu.

Bunun üzerine başlatılan soruşturmada, İzmir, Kars, Sakarya, Diyarbakır ve Antalya'da ikamet eden 5 çocuk yakalandı. Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede, şüpheli çocukların 2 kız çocuğunu tehdit ettiği, internet tabanlı arama uygulamasından doğrulama kodu aldığı ve sahte ihbarları da bu şekilde yaptıkları tespit edildi. Ayrıca ihbar anlarının kaydedildiği dijital kayıtlara da ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede ise 1'i tutuklu 5 çocuk hakkında, 'çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek', 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak', 'birden fazla kişi ile tehdit', 'hava ulaşım aracının hareketini engellemek', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'suç uydurma' suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi.

Savcı, sanıklar hakkında 17'şer yıldan 45'er yıla kadar hapis cezası talep etti.

Hazırlanan iddianame, İzmir 2. Çocuk Mahkemesince kabul edildi.

