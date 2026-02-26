Havaalanları İçin Sahte Bomba İhbarı Yapan 5 Çocuk İçin 45 Yıla Kadar Hapis İstendi
Yaşları 14 ile 17 arasında değişen, İzmir, Kars, Sakarya, Diyarbakır ve Antalya'da yaşayan 5 çocuk, Discord üzerinden konuştuğu 2 kız çocuğunun telefon hatlarını ele geçirmiş ve Adana ve Gaziantep’teki havaalanlarını arayarak sahte bomba ihbarında bulunmuştu. Savcılık, 1'i tutuklu 5 çocuk hakkında 17'şer yıldan 45'er yıla kadar hapis cezası talep etti.
Discord üzerinden kız çocuklarını tehdit eden ve sonrasında ele geçirdikleri telefon hattı ile sahte bomba ihbarı yapan 5 çocuk hakkında iddianame tamamlandı.
Sahte bomba ihbarı ile havaalanında tüm operasyonlar durduruldu.
