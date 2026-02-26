İzmir’deki Midyelerde Hastalık Tespit Edilmesi Sonrasında Balıklar İçin de Uyarı Geldi
İzmir Körfezi’nden çıkarılan midyelerde Hepatit A ve Nörovirüs tespit edilmişti. Biyolog Prof. Dr. Veysel Aysel, İzmir’de İç Körfez’den tutulan balıkların da sağlıklı olmayacağını söyledi. “İşi bilen İç Körfez balığını yemez” diyen Aysel, “Eğer balık pişirirken dağılıyorsa, o balığı yemeyin. Kedilerinize bile vermeyin.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Son Mühür / Yağmur Daştan
İzmir’in en sevilen sokak yemeklerinden olan midyelerde hastalık tespit edilmesi vatandaşları endişelendirmişti.
İzmir’de nereden tutulan balıkları yemek güvenli?
