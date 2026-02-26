İzmir’deki Midyelerde Hastalık Tespit Edilmesi Sonrasında Balıklar İçin de Uyarı Geldi

Dış Körfez’den tutulan balıkların yenilebileceğini söyleyen Prof. Dr. Aysel, “Körfez’e girerken iki tane fener var, onun içi ‘İç Körfez’ olarak biliniyor. Midye de bu bölgelerden toplanıyor. Ayrıca kefal ve granyöz benzeri balıklar da tutuluyor. İşi bilen insanlar İç Körfez’den toplanan balıkları yemez. Orta Körfez diye bilinen Urla’ya kadar olan bir alan var. Narlıdere ve sonrası buraya dahil edebiliriz. O alanda tutulan balıktan pek korkmayın, çünkü orada akıntı çok fazla. Dış Körfez olarak bilinen alandan tutulan balıklar ise tabii yenilebilir. Eskiden Vali Konağı’nın olduğu alanda çipura yakalıyorduk, o zamanlar bu balıklar yenilebilirdi. Şimdi ise bu alanlardan tutulan balıkların tüketilmesini çok fazla önermiyoruz” dedi.