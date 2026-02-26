onedio
İzmir'deki Midyelerde Hastalık Tespit Edilmesi Sonrasında Balıklar İçin de Uyarı Geldi

İzmir’deki Midyelerde Hastalık Tespit Edilmesi Sonrasında Balıklar İçin de Uyarı Geldi

İzmir
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.02.2026 - 14:10

İzmir Körfezi’nden çıkarılan midyelerde Hepatit A ve Nörovirüs tespit edilmişti. Biyolog Prof. Dr. Veysel Aysel, İzmir’de İç Körfez’den tutulan balıkların da sağlıklı olmayacağını söyledi. “İşi bilen İç Körfez balığını yemez” diyen Aysel, “Eğer balık pişirirken dağılıyorsa, o balığı yemeyin. Kedilerinize bile vermeyin.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Son Mühür / Yağmur Daştan

İzmir'in en sevilen sokak yemeklerinden olan midyelerde hastalık tespit edilmesi vatandaşları endişelendirmişti.

İzmir’in en sevilen sokak yemeklerinden olan midyelerde hastalık tespit edilmesi vatandaşları endişelendirmişti.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü konu ile ilgili açıklama yapmış ve “Haberlere konu edilen bölgeler Bakanlığımızın izleme ve sınıflandırma sistemi içerisinde yer almamaktadır.” ifadelerini kullanmıştı.

Yerel basından Son Mühür’e açıklamalarda bulunan Biyolog Prof. Dr. Veysel Aysel de İç Körfez’de tutulan balıkların yenilmemesi gerektiğini söyledi.

Körfez’in farklı noktalarında balık tutulduğunu belirten Prof. Dr. Aysel, “İzmir Körfezi’nde Karataş’tan, Alsancak’tan, Bostanlı’da, Üçkuyular’da, Göztepe’de balık yakalıyorlar ve bu balıkları tüketiyorlar. Burada bazen büyük balıklar da oluyor… Bu balıkları ya satıyorlar ya da evlerine götürüp pişiriyorlar. Yaşadığımız ekonomik gerçeklikte ‘Bu balıkları asla tüketmeyin’ diyemeyiz. Ancak vatandaşımız buralardan tutulan balıkları oldukça tüketmemeye çalışmalı, gerekli durumlarda da dikkatli ve az tüketmeli.” ifadelerini kullandı.

İzmir'de nereden tutulan balıkları yemek güvenli?

İzmir’de nereden tutulan balıkları yemek güvenli?

Dış Körfez’den tutulan balıkların yenilebileceğini söyleyen Prof. Dr. Aysel, “Körfez’e girerken iki tane fener var, onun içi ‘İç Körfez’ olarak biliniyor. Midye de bu bölgelerden toplanıyor. Ayrıca kefal ve granyöz benzeri balıklar da tutuluyor. İşi bilen insanlar İç Körfez’den toplanan balıkları yemez. Orta Körfez diye bilinen Urla’ya kadar olan bir alan var. Narlıdere ve sonrası buraya dahil edebiliriz. O alanda tutulan balıktan pek korkmayın, çünkü orada akıntı çok fazla. Dış Körfez olarak bilinen alandan tutulan balıklar ise tabii yenilebilir. Eskiden Vali Konağı’nın olduğu alanda çipura yakalıyorduk, o zamanlar bu balıklar yenilebilirdi. Şimdi ise bu alanlardan tutulan balıkların tüketilmesini çok fazla önermiyoruz” dedi.

