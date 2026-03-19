Tüm Diziler Düşüşte, Sadece O Dizi Reyting Artırdı: 18 Mart Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

Kuruluş Osman Reyting Eşref Rüya
Esra Demirci - TV Editörü
19.03.2026 - 13:40

18 Mart Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Eşref Rüya, Yeraltı ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 18 Mart Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Galatasaray - Liverpool maçı reytinglerde zirvede yer alırken diziler arasında yalnızca Kuruluş Orhan reyting yükselişi yaşadı. Yeraltı ve Eşref Rüya ise reytinglerde kan kaybetti.

İşte, 18 Mart Çarşamba Reyting Sonuçları...

Eşref Rüya, Yeraltı ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 18 Mart Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Galatasaray - Liverpool maçının ekrana geldiği 18 Mart Çarşamba akşamı maç reytinglere damga vurdu. Gecenin en çok izlenen dizisi yine Yeraltı olsa da lider dizi düşüş yaşadı. NOW'ın Yeraltı ve Kanal D'nin Eşref Rüya dizileri ciddi reyting kaybıyla karşı karşıya geldi. ATV'de yayınlanan Kuruluş Orhan ise çarşamba akşamı reyting artışı yaşayan tek dizi oldu.

18 Mart Çarşamba TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:

Yeraltı

TOTAL: 6,78 (2)

AB: 5.82 (2)

ABC1: 6.87 (2)

Eşref Rüya

TOTAL: 5,46 (3)

AB: 3,95 (4)

ABC1: 5,08 (3)

Kuruluş Orhan

TOTAL: 3,44 (9)

AB: 2,90 (5)

ABC1: 3,21 (9)

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
